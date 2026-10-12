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Тейлор Свіфт стала другою артисткою в історії, що провела 100 тижнів на вершині Billboard 200

Іван Назаренко 12 жовтня 2026
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Тейлор Свіфт провела сумарно 100 тижнів на першому місці американського альбомного чарту Billboard 200. Співачка стала лише другою артисткою в історії рейтингу, яка досягла цього показника. Попереду залишається гурт The Beatles із 132 тижнями на вершині чарту, пише Billboard.

Ювілейний результат Свіфт забезпечив альбом «The Life of a Showgirl», який утримує перше місце 14-й тиждень — не поспіль. Загалом співачка має 15 альбомів, що очолювали Billboard 200. Сам рейтинг щотижня публікують із березня 1956 року.

«The Life of a Showgirl» повернувся на вершину тиждень тому, піднявшись із 21-го місця на перше після перевидання в розширеній версії 25 вересня. До неї увійшли чотири раніше невидані пісні, зокрема «Patient Zero», яка очолила американський чарт Billboard Hot 100.

Третє місце за сумарною кількістю тижнів на першій позиції Billboard 200 посідає Елвіс Преслі — 67 тижнів. The Beatles востаннє очолювали рейтинг із альбомом найкращих хітів «1», який провів на першому місці свій восьмий і останній тиждень у лютому 2001 року.

Billboard 200 визначає найпопулярніші альбоми тижня у США за сукупними показниками продажів, купівлі окремих треків і прослуховувань на стримінгових платформах.

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