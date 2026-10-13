Помер Ар Джей Мітт — актор, який зіграв сина Волтера Вайта в «Пуститися берега»

У віці 34 років помер американський актор Ар Джей Мітт, відомий за роллю Волтера Вайта-молодшого в серіалі «Пуститися берега». Актор хворів на церебральний параліч і використовував власний досвід, щоб привертати увагу до прав людей з інвалідністю та їхнього представлення в кіно й на телебаченні, пише The Guardian.

Представник Мітта підтвердив повідомлення про те, що актор наклав на себе руки. Поліція міста Браунсвілл у штаті Техас не підозрює насильницької смерті.

Ар Джей Мітт народився 1992 року й виріс у штаті Міссісіпі в прийомній родині. У дитинстві йому діагностували церебральний параліч. Актор розповідав, що дізнався про усиновлення у вісім років, але це не змінило його стосунків із батьками. До ролі в «Пуститися берега» він переїхав із родиною до Каліфорнії, де почав будувати акторську кар’єру.

Мітт почав грати Волтера-молодшого — сина головного героя у виконанні Браяна Кренстона — у 15 років. Він з’явився в 56 епізодах «Пуститися берега». Актор також знімався в серіалах «Switched at Birth» і «The Guardians of Justice». Незадовго до смерті він просував фільм «Talking to Strangers», який описували як романтичну трагедію.

Колеги Мітта згадали актора в соцмережах. Браян Кренстон назвав його «моїм милим сином» із «Пуститися берега», талановитим актором і активним захисником прав виконавців з інвалідністю. Він також написав, що вони листувалися кілька тижнів тому й обговорювали можливість разом пообідати.

«Я не знаю, чи змінив би той обід його майбутнє. Але я знаю, що любив його», — написав Кренстон.

Актор Аарон Пол, який зіграв Джессі Пінкмана, також висловив співчуття: «Ар Джею, я люблю тебе, друже. Нам тебе бракуватиме».

Поза знімальним майданчиком Мітт виступав за ширше представлення людей з інвалідністю в індустрії розваг. Він був послом організації United Cerebral Palsy та очолював Mitte Foundation.

Актор розповідав про досвід гри персонажів з інвалідністю: «Важливо те, як ти граєш ці ролі, — потрібно показувати внутрішню силу, яка є в людях».