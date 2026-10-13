У Парижі згорів найстаріший критий ринок Marché des Enfants Rouges — пам'ятка XVII століття

У Парижі у ніч проти 12 жовтня сталася масштабна пожежа на критому ринку Marché des Enfants Rouges — одному з найвідоміших і найстаріших гастрономічних осередків столиці Франції. Вогонь повністю знищив історичну пам'ятку, яка слугувала містянам понад 400 років, пише Le Monde.

До ліквідації займання залучили близько 150 вогнеборців та 50 одиниць спецтехніки. Площа пожежі становила близько 1 тисячі квадратних метрів, а сам критий ринок знищено вщент. Водночас рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні житлові будинки. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Пожежу загасили, наразі фахівці з'ясовують причини займання.

Заснований у 1615 році за правління короля Людовіка XIII, Marché des Enfants Rouges («Ринок червоних дітей») у модному кварталі Маре вважається найстарішим критим ринком Парижа. Свою назву він отримав від притулку для сиріт, розташованого поруч у XVII столітті, вихованці якого носили червоний одяг. З 1982 року ринок мав статус пам'ятки.

Фото: Connie Ma / Wikimedia Commons

Це місце було улюбленою локацією як серед парижан, так і серед туристів. Під одним дахом розміщувалися фермерські лавки з свіжими продуктами та ятки з вуличною їжею з усього світу — від марокканського таджину до японських страв та італійської класики. Останніми роками ринок отримав нову хвилю популярності в TikTok завдяки легендарним сендвічам із локації Chez Alain Miam Miam.

Ринок уже був під загрозою знищення у 1990-х роках, коли столична влада планувала знести його задля будівництва підземного паркінгу. Тоді місцеві жителі та торговці відстояли пам'ятку, й після масштабної реконструкції у 2000 році ринок відновив роботу. Наразі майбутнє історичного осередку залишається невизначеним — влада оцінює масштаби збитків.