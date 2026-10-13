Усі школи Києва отримають копії українського «Букваря» 1574 року — оригінал зберігся в одному примірнику

Усі школи Києва отримають копії «Букваря» Івана Федоровича, надрукованого у Львові 1574 року. Видання презентували в межах проєкту «Повертаємо в Україну культурну спадщину», повідомили в пресслужбі КМДА.

«Буквар» Івана Федоровича — одна з найважливіших пам’яток історії українського книгодрукування та освіти. Видання містить абетку, матеріали для читання й навчальні тексти та свідчить про розвиток шкільної освіти в Україні в XVI столітті.

Оригінал «Букваря» зберігся лише в одному примірнику — він перебуває в колекції Гарвардського університету. Факсимільна копія відтворює історичну книгу, зокрема її дерев’яну оправу та рукописні записи.

У презентації взяли участь керівник і меценат проєкту Ігор Жук та генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська.

За словами директорки Департаменту освіти і науки КМДА Олени Фіданян, минулого року факсимільні примірники передали всім школам Шевченківського району столиці. Тепер видання зможуть вивчати учні міста.

У перспективі організатори планують поширити проєкт на всю Україну.