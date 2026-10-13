Брітні Спірс випустила раніше невидану пісню, записану з Джастіном Тімберлейком у 2001 році

Брітні Спірс оприлюднила раніше невидану пісню «She’ll Never Be Me», яку записала у 2001 році разом із Джастіном Тімберлейком. Трек увійде до розширеного перевидання третього студійного альбому співачки «Britney», якому цьогоріч виповнюється 25 років, пише Rolling Stone.

Пісню створили для альбому, однак так і не завершили. Продюсер Алекс Греггс, також відомий як Riprock ’n’ Alex G, розповів у 2022 році, що композицію відклали, тому що для платівки знайшлися сильніші треки.

Тімберлейк записав бек-вокал для «She’ll Never Be Me». За словами Греггса, голоси музикантів добре поєднуються, і з них могла б вийти цікава дуетна композиція. На той час гурт Тімберлейка *NSYNC ще продовжував виступати, але, як зазначив продюсер, для такого дуету момент був невдалим.

Альбом «Britney» вийшов у 2001 році. До нього увійшли хіти «I’m a Slave 4 U», «Overprotected», «I’m Not a Girl, Not Yet a Woman» і «Lonely». Тімберлейк також був співавтором і співпродюсером пісні «What It’s Like to Be Me».

Ювілейне перевидання альбому вийде 6 листопада та міститиме п’ять додаткових композицій, серед яких «She’ll Never Be Me».

У 2023 році Спірс розповіла у мемуарах «The Woman in Me» про розрив із Тімберлейком, з яким зустрічалася з 1999-го до 2002 року. Співачка писала, що розставання спустошило її та змусило замислитися над завершенням музичної кар’єри.

Утім, причини її відходу від музики не були пов’язані з Тімберлейком. У 2021 році Спірс звільнили від 14-річної опіки, яка обмежувала її контроль над фінансами та кар’єрою. Пізніше вона заявляла, що відмова від музики стала для неї способом висловити протест проти ситуації, яка, за її словами, приносила користь родині, а не їй самій.