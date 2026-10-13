Суд зобов'язав власників відреставрувати фасад «Жоржа» — одного з найстаріших готелів Львова

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради до ТОВ ГК «Жорж». Суд зобов'язав товариство привести пам’ятку архітектури місцевого значення на площі Міцкевича, 1 до належного стану та провести реставрацію всіх фасадів будівлі. Про це повідомили в Офісі.

У суді власники готелю переконували, що вимоги міста безпідставні, а реставрація фасадів вже проводилася до 2018 року. Втім, матеріали справи довели протилежне: з 2012 по 2026 рік компанія відремонтувала лише 287 квадратних метрів — це менш як 10% від загальної площі фасаду.

Суд підтвердив правомірність дій Офісу охорони культурної спадщини, зауваживши, що власники пам'яток мають не лише право їх експлуатувати, а й обов'язок утримувати в належному стані. Наразі це рішення ще можуть оскаржити в апеляційній інстанції. Паралельно в судах розглядається інша справа щодо скасування штрафу, накладеного на власників готелю, однак рішення за нею поки немає.

Готель «Жорж» — зразок фешенебельної готельної архітектури XIX — початку XX століття у стилі пізнього історизму з елементами сецесії та ар-деко. Споруду розробило знамените віденське архітектурне бюро Фердинанда Фельнера та Германа Гельмера, а креслення дещо коригували львівські архітектори Іван Левинський та Юліан Цибульський.

Будівництво тривало протягом 1899–1900 років, а урочисте відкриття відбулося 8 січня 1901 року. На той момент готель мав 93 номери, 32 з яких були апартаментами класу «люкс».

Фасад споруди прикрашає фронтон із рельєфом Святого Юрія (Жоржа). У нішах розміщені алегоричні скульптури Європи, Азії, Америки та Африки, створені Леонардом Марконі та Антоном Попелем. Цікавою деталлю є те, що статуя «Європа» тримає в руках маленький бюст — скульптурний автопортрет самого Леонарда Марконі.