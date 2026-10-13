Шотландський острів виставили на продаж за £350 тисяч — але є нюанс

Поблизу західного узбережжя Шетландських островів у Шотландії на продаж виставили віддалений острів Гілдасей (Hildasay). Вартість становить 350 тисяч фунтів стерлінгів (близько 414 тисяч євро), пише Euronews.

Острів площею 110 гектарів повністю безлюдний, а дістатися до нього можна виключно човном. У XIX столітті тут жила невелика громада, але сьогодні з цивілізаційних зручностей на суходолі є лише невеликий причал та традиційна кам'яна хатинка (боті).

Проте життя на Гілдасеї вимагатиме спартанських умов: житло не підключене до електромережі. Попередні власники користувалися невеликою вітровою турбіною та дизельним генератором, але майбутньому покупцю доведеться самостійно вирішувати питання з енергопостачанням.

Усередині кам'яного будинку є вітальня з твердопаливною піччю, піднята відкрита спальна зона та окрема ванна кімната з душем і туалетом. Будь-які масштабні покращення чи реконструкція житла вимагатимуть офіційних дозволів на будівництво, тому об'єкт підійде лише прихильникам радикального мінімалізму.

Натомість покупці отримають дивовижні пейзажі, сувору берегову лінію, два прісноводні озера та багату місцеву фауну — зокрема безліч птахів, які змінюються залежно від сезону.