У Києві встановили перше мобільне укриття біля зупинки — на тлі позову прокуратури

У Києві біля зупинки громадського транспорту облаштовують перше мобільне укриття. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Споруда з'явилася на Берестейському проспекті поряд із зупинкою «Парк Івана Багряного», через яку курсують тролейбуси № 4, 5 та 7. Купівлю та встановлення профінансували меценати за зверненням міського голови Віталія Кличка.

Укриття відповідає вимогам ДСТУ й призначене для тимчасового захисту пасажирів під час повітряних тривог. Конструкцію пристосували для маломобільних груп населення: всередині передбачено до 10 місць для сидіння та місце для крісла колісного. Також споруда має два входи з тамбурами, металеві двері та захисні блоки.

Найближчим часом «Київпастранс» планує придбати та встановити ще 14 таких укриттів — наразі триває процедура закупівлі.

У спільноті «Пасажири Києва» звернули увагу на локацію укриття: його розмістили орієнтовно за 50 метрів від вже існуючого підземного переходу. «Головне, що за ініціативи мера Києва! А могли б спочатку подивитись нашу карту відстаней від зупинок до укриттів, але навіщо», — прокоментували активісти.

Нагадаємо, на початку тижня Київська міська прокуратура подала позов проти КМДА та міськради з вимогою визнати протиправною бездіяльність столичної влади й зобов'язати її облаштувати мобільні укриття в місті.