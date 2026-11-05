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В Австралії італійського шеф-кухаря звільнили через відмову готувати піцу з ананасами

Артем Черничко 05 листопада 2026
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В Австралії італійського шеф-кухаря звільнили через відмову готувати піцу з ананасами

Італійський шеф-кухар Давіде Тамбурелла, який працював у ресторані La Costa в австралійському Брисбені, втратив роботу через відмову додавати ананаси до піци. Кулінар заявив власнику закладу, що така вимога є «образою його культури». Комісія зі справедливої праці Австралії (FWC) відхилила позов кухаря про поновлення на роботі, пише The Guardian.

Конфлікт між шефом і власником ресторану Елліотом Інґрамом загострився під час обслуговування банкету на $15 тисяч. Замовник захотів бачити на столі піцу з шинкою й ананасами, однак Тамбурелла втретє поспіль категорично відмовився виконувати це прохання. Натомість він порадив господарю ресторану «перевірити, наскільки для італійців важливо не класти ананаси на піцу».

Власник закладу зазначив, що хоч гавайська піца й не є його улюбленою, у ресторанному бізнесі потрібно орієнтуватися на побажання клієнтів. Звільнення коштувало шефу не лише роботи, а й статусу: Тамбурелла втратив спонсорство для отримання посвідки на постійне проживання за робочою візою, над якою працював понад три роки.

Звільнений кухар намагався оскаржити рішення в Комісії зі справедливої праці, стверджуючи, що справжньою причиною звільнення була його виробнича травма руки. Проте комісія відхилила позов через пропущені терміни подання документів.

Сам ресторан La Costa закрився в липні через високу вартість оренди. Наразі Давіде Тамбурелла працює в іншому італійському закладі, у меню якого ананаси відсутні.

Фото: Ellie. J / Unsplash
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