Підозрюваний у стрілянині в Кракові, який убив шістьох людей, помер у лікарні

24-річний чоловік, підозрюваний у розстрілі людей на Головному ринку в Кракові, помер у лікарні від поранень, отриманих під час перестрілки з правоохоронцями. Про це повідомила поліція Малопольського воєводства, передає The Guardian.

Трагедія сталася в суботу вдень у самому центрі старого міста. Нападник, ідентифікований як Міхал О., у військовому камуфляжі та бронежилеті в'їхав на машині на площу й відкрив хаотичний вогонь по перехожих. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 17 осіб дістали поранення. Серед травмованих — п'ятеро іноземців та двоє поліцейських.

Під час обшуку в помешканні нападника правоохоронці виявили тіла його 53-річного батька, 52-річної матері та 21-річної сестри.

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування за статтею про вчинення теракту. За словами міністра внутрішніх справ Марціна Кєрвінського, підозрюваний захоплювався ультраправими та радикальними ультранаціоналістичними ідеологіями. На його одязі також виявили емблеми та шеврони, які наразі вивчають фахівці.

У Польщі оголосили дводенну національну жалобу.