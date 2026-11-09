У Києві запровадили резервні схеми руху між лівим і правим берегами — як працюватимуть мости

З 9 листопада у Києві діятимуть резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом у звʼязку з додатковими безпековими викликами. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. За його словами, рішення ухвалили, щоб розвантажити мости та оптимізувати потоки транспорту.

На мосту Патона організують реверсивний рух. У ранкові години (з 07:00 до 10:00) три смуги з пʼяти працюватимуть у напрямку правого берега, а ввечері (з 16:00 до 20:00) — у напрямку лівого.

На під'їздах до Північного мосту патрульні спрямовуватимуть вантажний транспорт в обʼїзд — для проїзду через Подільський мостовий перехід. Водночас відновлять рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів та громадського транспорту з правого берега на лівий.

На Південному мосту вантажний транспорт, який рухається з лівого берега на правий, скеровуватимуть в обʼїзд через Дарницький міст. Для легкового і громадського транспорту обмеження не запроваджують.

Детальні схеми руху найближчим часом оприлюднять на сторінках патрульної поліції. Водіїв закликають дотримуватися обмежень та планувати маршрути завчасно.

Паралельно правоохоронці обстежуватимуть під'їзні шляхи до мостів та найбільш завантажені ділянки доріг. Також у столиці вже значно збільшили кількість екіпажів поліції для регулювання руху, розвантаження мостів та допомоги водіям.

Нагадаємо, останнім часом росіяни почали бити по мостах Києва — зокрема, були пошкоджені Південний і Північний мости.