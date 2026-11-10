Помер Донні Данаган — актор, який озвучив Бембі в мультфільмі Disney

У віці 92 років пішов із життя американський актор та ветеран морської піхоти Донні Данаган. Він здобув світову славу ще в дитинстві, подарувавши свій голос оленятку Бембі в однойменному мультфільмі студії Disney 1942 року. Про це пише The Guardian.

Данаган розпочинав кар'єру в кіно з ролей у класичних жахах, зокрема у фільмах «Син Франкенштейна» та «Лондонський тауер», які вийшли 1939 року.

Анімаційний фільм «Бембі», вихід якого відклали через напад на Перл-Гарбор, став фінальною кінороботою Данагана. Актор згадував, що в початковій версії сценарію смерть матері Бембі показували безпосередньо на екрані, однак Волт Дісней змінив цей епізод під час монтажу. Попри це, після виходу стрічки Данаган отримував чимало листів із погрозами від мисливської спільноти.

Після завершення навчання в коледжі 1952 року Данаган вступив до лав Корпусу морської піхоти США, де прослужив 25 років. За виявлену мужність його нагородили Бронзовою зіркою та трьома орденами «Пурпурове серце». Протягом служби він приховував від побратимів свою дитячу кінокар'єру, про що згодом шкодував.

«Один із найбільших жалів мого життя — це те, що мені не вистачило сміливості розповісти друзям у морській піхоті про свою участь у дивовижній роботі містера Діснея», — згадував актор.