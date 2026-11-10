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Букерівську премію здобув найстарший лауреат в історії — 81-річний М. Джон Гаррісон

Артем Черничко 10 листопада 2026
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​Британський письменник М. Джон Гаррісон став найстаршим лауреатом Букерівської премії в історії. 81-річний автор здобув найпрестижнішу літературну нагороду Великої Британії за сатиричний роман «Кінець усього» (The End of Everything). Переможця оголосили на урочистій церемонії в Лондоні 9 листопада.

​Журі під керівництвом філологині Мері Бірд відзначило твір за «дивовижну майстерність та величезну амбітність». Журі описало роман як «політику сьогодення крізь призму майбутнього» та розповідь про суспільство, що переживає катастрофу, якої не здатне до кінця осягнути.

​Події роману розгортаються на узбережжі Англії у недалекому майбутньому — після невизначеної катастрофи, яка зруйнувала суспільство та привела до Британії загадкові позаземні істоти. У центрі сюжету — шукач артефактів на узбережжі, який живе зі своєю тіткою й знаходить на березі дивний артефакт, що змінює форму.

​Сам Гаррісон, коментуючи увагу до наукової фантастики, зазначив, що працював близько 50 років, аби змінити баланс між жанровою та художньою літературою: «Чому якісно написана наукова фантастика не може вважатися високою літературою?». За його словами, після цієї нагороди він нарешті відчуває себе «справжнім письменником».

​Нагороду переможцю вручив торішній лауреат Девід Салай, автор роману «Плоть» (Flesh). Цьогоріч до короткого списку номінантів також входили дворазові претенденти Марлон Джеймс та Дуглас Стюарт, пулітцерівська лауреатка Елізабет Страут, Люк Кеннард та Ребека Перрі.

​Букерівську премію вручають із 1969 року за художні твори, написані англійською мовою та видані у Великій Британії чи Ірландії.

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