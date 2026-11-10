Британський актор Рассел Бренд отримав 10 років тюрми за зґвалтування та сексуальні домагання

Британського коміка та актора Рассела Бренда засудили до 10 років і 6 місяців позбавлення волі. Такий вирок ухвалено після того, як суд присяжних у Лондоні визнав його винним у зґвалтуванні та трьох епізодах сексуального домагання, пише Variety.

Бренд має відбути принаймні дві третини терміну ув'язнення, перш ніж зможе претендувати на умовно-дострокове звільнення. Справа охоплює події 2004–2009 років, коли актор перебував на піку своєї кар'єри у шоу-бізнесі.

За найтяжчим обвинуваченням — зґвалтуванням у власному будинку в Гемпстеді — комік отримав 9 років позбавлення волі. Суддя Джастіс Бенетен підкреслив, що дії актора супроводжувалися особливою зневагою до жертви: «У той період ви ставали знаменитістю. Ви були розумним і, в очах багатьох, харизматичним. Але ви також перетворилися на сексуального хижака. Весь цей епізод тхне зверхністю та вашою переконаністю, що слава дозволяє діяти як завгодно, ігноруючи правила, за якими живуть пристойні люди».

За трьома епізодами сексуальних домагань (на радіостанції, у барі в Сохо та під час зйомок для Channel 4) суддя призначив окремі терміни від 8 до 18 місяців, які Бренд відбуватиме паралельно. Водночас із коміка зняли звинувачення за двома іншими епізодами зґвалтування та спробою розпусних дій.

Після оголошення вироку поліція Лондона підтвердила, що стосовно актора триває розслідування ще за кількома заявами про зґвалтування від двох інших жінок.

Рассел Бренд здобув популярність як стендап-комік, радіо- та телеведучий шоу на BBC, а також ведучий церемоній MTV Video Music Awards. Він також відомий завдяки ролям у комедіях «В прольоті» (2008) та «Зірковий ескорт» (2010). Публічні звинувачення проти нього вперше оприлюднили 2023 року в розслідуванні The Sunday Times та документальному проєкті Dispatches каналу Channel 4.