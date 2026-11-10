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У Дортмунді натовп штурмував кебабну через акцію «донер за 1 євро»

Артем Черничко 10 листопада 2026
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У Дортмунді натовп штурмував кебабну через акцію «донер за 1 євро»

У німецькому Дортмунді відкриття нової кебабної переросло у заворушення із залученням гелікоптера та понад сотні правоохоронців. Причиною тисняви стала масштабна промоакція: власник закладу пообіцяв продавати донери всього по 1 євро при середній ринковій ціні у 7,50–9 євро, пише The Guardian.

Анонс акції привабив, за різними оцінками, від трьохсот до тисячі людей. Приватна охорона закладу швидко втратила контроль над ситуацією, через що власник був змушений викликати поліцію.

Коли правоохоронці прибули на місце, щоб розігнати натовп, у них полетіли пляшки, каміння, піротехніка, стільці та навіть електросамокати. Для відновлення порядку поліції довелося залучити близько 100 офіцерів підкріплення та гелікоптер.

Кількох учасників заворушень затримали — в одного з них вилучили шумовий пістолет. Проти затриманих порушили справи за порушення громадського порядку, пошкодження майна та образу правоохоронців.

Власник закладу заявив, що передасть усі нерозпродані кебаби до благодійної організації, яка опікується бездомними.

Зростання цін на донери в Німеччині — з 3,50–4 євро до 2020 року до нинішніх 8–9 євро — стало для німців одним із найвідчутніших символів інфляції. У країні щороку продають понад 1,3 мільярда донерів.

Фото: Alexander Mils / Unsplash
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