«ДахаБраха» зіграють благодійний концерт у Жовтневому палаці в Києві

У червні етногурт «ДахаБраха» вирушає в благодійний тур українськими містами. У його рамках музиканти виступлять у Жовтневому палаці в Києві.

Столичний концерт відбудеться 9 червня, повідомляє гурт на своїй фейсбук-сторінці.

Окрім Києва, у рамках туру «ДахаБраха» вийдуть на сцену в Хмельницькому та Вінниці. Саме в цих містах гурт планував концерти в лютому 2022 року і не зіграв їх через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Також у рамках благодійного туру музиканти завітають до Львова.

Усі виручені з виступів кошти музиканти передадуть у фонд «Повернись живим».

Продаж квитків розпочнеться 12 квітня. Купити їх можна буде за посиланням.

Раніше ми писали, що «ДахаБраха» доєдналися до міжнародного благодійного телемарафону-концерту Save Ukraine — #StopWar, аби зібрати кошти для гуманітарних ініціатив в Україні.

Фото: «ДахаБраха»