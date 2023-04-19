«Укрзалізниця» розпочала опитування щодо Wi-Fi у «Інтерсіті+»

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Марія Іващук
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«Укрзалізниця» розпочала опитування щодо необхідності Wi-Fi у потягах «Інтерсіті+».

Результати допоможуть «прокласти шлях до Wi-Fi у вагонах».

Пасажирів питають, чи потрібен їм узагалі Wi-Fi у потязі та як вони зазвичай проводять час у подорожі (працюють, сплять, читають, дивляться фільми, грають в ігри тощо).

Також у пасажирів запитують, скільки вони готові заплатити за доступ до закритої мережі високошвидкісного інтернету в потязі (варіанти коливаються від 30 до понад 100 гривень). Можна також вказати свої побажання й у відкритій формі.

Взяти участь в опитуванні можна за посиланням.

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Фото: “Укрзалізниця”

Опубліковано: 19 квітня 2023
Укрзалізниця
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