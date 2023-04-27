«Чорне дзеркало» повертається на Netflix у червні: дивіться тизер

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Марія Іващук
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Шостий сезон серіалу “Чорне дзеркало” дебютує на Netflix вже у червні 2023 року. У мережі з’явився офіційний тизер.

У серіалі зіграють Аарон Пол, Сальма Гаєк, Кейт Мара, Бен Барнс.


Хоча епізоди «Чорного дзеркала» завжди були окремими частинами, шоуранер Чарлі Брукер натякнув, що 6 сезон слідує новій моделі. Tudum зазначає, що «шостий сезон «Чорного дзеркала» є найбільш непередбачуваним, некласифікованим і неочікуваним».

Серіал «Чорне дзеркало» дебютував на британському каналі Channel 4 у 2011 році, де транслювали перші два сезони, перш ніж Netflix отримав права на нього. Попередній сезон випустили у 2019 році.

Опубліковано: 27 квітня 2023
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