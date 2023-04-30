Спіноф «Бріджертонів» і шпигунська комедія зі Шварцнеггером: 10 серіалів травня

Останній місяць травня буде щедрим на новинки. Стрімінгові платформи підготували для нас декілька історій з постапокаліптичним майбутнім Землі, а ще спіноф “Бріджертонів”, першу телевізійну роль Арнольда Шварцнеггера та документальний серіал про “Клеопатру”, що вже встиг викликати шквал емоцій.

Детальніше – в щомісячній добірці серіалів від БЖ.

Сантехніки Білого дому

Дата виходу: 1 травня

В ролях: Вуді Харрельсон, Донал Глісон, Ліна Хіді, Джастін Теру

1 сезон

На нього чекали ще у березні, та нарешті цей міні-серіал виходить у перший день травня. Історія розповідає про так званих “сантехніків Білого дому”. Так називають оперативників, завдання яких шукати джерела витоку важливої інформації про національну безпеку.

Маленький вогник

Дата виходу: 1 травня

В ролях: Бел Паулі, Біллі Булле, Джо Коул, Лів Шрайбер

1 сезон

Біографічний міні-серіал, присвячений Міп Гіз, яка у 1940 роках переховувала єврейську дівчинку Анну Франк в окупованих Нідерландах. Після арешту Анни саме Гіз знайшла щоденник дівчинки, який згодом став відомим на весь світ.

Королева Шарлотта: історія Бриджертонів

Дата виходу: 4 травня

В ролях: Індія Амартейфіо, Корі Мілкріст, Мішель Фейрлі, Арсем Томас

1 сезон

Вперше костюмовану драму “Бріджертони” глядачі побачили у 2020 році і вона одразу завоювала їхню любов. Таємниці, плітки, романи та змови при дворі повертаються у спінофі “Королева Шарлотта: історія Бріджертонів”.

В новому серіалі ми дізнаємось про юність майбутньої королеви Шотландії та її стосунки з королем Георгом.

Бункер

Дата виходу: 5 травня

В ролях: Дейвід Ойєлоуо, Рашида Джонс, Ребекка Фергюсон, Харрієт Волтер, Йєн Глен

1 сезон

“Бункер” перенесе нас у майбутнє, але дуже похмуре та загрозливе. Світ спустошений та зруйнований, а ті, хто вижив, не сміють навіть носа показати з підземелля, яке стало їм домо. Тут, в гігантському бункері на кілька сотень поверхів під землю, люди дотримуються суворих правил та ієрархії, аби вижити.

Королева Клеопатра

Дата виходу: 10 травня

В ролях: Джада Пінкетт Сміт, Адель Джеймс, Крейґ Расселл

1 сезон

Не встиг документально-художній серіал про знамениту царицю вийти у світ, як вже потрапив у скандал. Авторів звинуватили у викривленні достовірності, оскільки правителька Єгипту не була темношкірою, як її зображено в серіалі, – вона мала греко-македонське походження.

Тим не менш, вже 10 травня ми побачимо розповідь від Netflix про останню царицю Єгипту та її непросте життя, любов, боротьбу та спадщину.

Лицар у чорному

Дата виходу: 12 травня

В ролях: Син-хон Сон, Ей-сун Кім, Есом

1 сезон

Південнокорейський постапокаліптичний серіал “Лицар у чорному” має всі шанси повторити успіх вже легендарної “Гри в кальмара”. Історія, заснована на веб-мультфільмі Delivery Knight, відбувається у відносно недалекому майбутньому, у 2071 році.

Рівень забруднення повітря на Землі досяг критичної позначки і населення скоротилось до 1%. Надважливу місію покладено на працівників доставки, які постачають людям штучний кисень.

Велика

Дата виходу: 12 травня

В ролях: Ель Фаннінг, Ніколас Холт, Фібі Фокс, Адам Годлі

3 сезон

Псевдоісторична сатирична комедія про Єкатерину II повертається з третім сезоном. У попередньому сезоні героїня посіла трон і почала свою політичну діяльність, а також протистояння з Ємєльяном Пугочовим.

В останніх серіях глядачі дізнались про вагітність Єкатерини, а отже в третьому сезоні на нас чекає історія про імператрицю в ролі мами.

Фубар

Дата виходу: 23 травня

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Моніка Барбаро, Адам Паллі

1 сезон

Колишній губернатор Каліфорнії та легендарний актор Арнольд Шварцнеггер повертається на екрани в ролі агента ЦРУ у шпигунському комедійному серіалі “Фубар”.

Герой збирався вже на пенсію, але змінює плани, коли дізнається, що його дочка таємно працює на розвідку при уряді США. До речі, це перша телевізійна роль для Шварцнеггера.

Американець китайського походження

Дата виходу: 24 травня

В ролях: Мішель Єо, Ке Хюі Куан, Бен Вонг, Йо Янн Янн, Ин Чінь Хань, Стефані Сюй

1 сезон

Герой фантастичного серіалу, заснованого на графічному романі Джина Люена Янга, – звичайний підліток, який намагається вижити в старшій школі. Та з появою у класі нової учениці, хлопцю доведеться боротися не лише зі шкільними негараздами. Він опиниться у вирі міжусобних війн міфічних китайських богів.

Платонічний

Дата виходу: 24 травня

В ролях: Роуз Бірн, Сет Роген, Ембріт Міллхаус, Тоші Калдерон

1 сезон

У центрі сюжету комедійного серіалу – стосунки колись найкращих друзів, які відновлюють спілкування після тривалої розлуки. У кожного з них своє життя, та в них знаходиться вдосталь місця одне для одного й безлічі комічних ситуацій, в які вони потрапляють, дестабілізуючи свою буденність.