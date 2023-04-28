Нова пошта у червні відкриває два відділення у Чехії

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Марія Іващук
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«Нова пошта» планує відкрити перші відділення у Чехії вже в червні. Про це повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» співвласник «Нової пошти» Вячеслав Климов.

Фото ілюстративне

«Ми плануємо, що точно відкриємося в Празі. Спочатку там буде одне відділення, але за кілька тижнів відкриється і друге. Наступною країною, швидше за все, буде Німеччина», – сказав він.

У Чехії компанія відкриває відділення самостійно, а в Німеччині – через побудову мережі з партнерами-франчайзі, що дозволить пришвидшити темпи розвитку, зазначає Климов. Цю модель “Нова пошта” протестувала вже у Польщі.

Фото: Нова пошта

Опубліковано: 28 квітня 2023
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