Нова пошта у червні відкриває два відділення у Чехії

«Нова пошта» планує відкрити перші відділення у Чехії вже в червні. Про це повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» співвласник «Нової пошти» Вячеслав Климов.

Фото ілюстративне

«Ми плануємо, що точно відкриємося в Празі. Спочатку там буде одне відділення, але за кілька тижнів відкриється і друге. Наступною країною, швидше за все, буде Німеччина», – сказав він.

У Чехії компанія відкриває відділення самостійно, а в Німеччині – через побудову мережі з партнерами-франчайзі, що дозволить пришвидшити темпи розвитку, зазначає Климов. Цю модель “Нова пошта” протестувала вже у Польщі .

Фото: Нова пошта