У Києві покажуть документалку про художників-монументалістів Аду Рибачук та Володимира Мельніченка: коли і де

11 травня о 19:00 пройде показ документальної стрічки Ксенії Кравцової «Шелест кроків» про життя та творчість художників-монументалістів Ади Рибачук і Володимира Мельніченка.

Фільм покажуть у музеї-майстерні АРВМ на Малопідвальній, 10Б.

Як зазначають організатори, «Шелест кроків» — картина про сьогодення і спогади, про смерть і життя, про розпач і щастя. Про Парк пам’яті на Байковому цвинтарі та мозаїчний басейн «Зорі та сузір’я» перед палацом піонерів, про життя художника Володимира Мельніченка і про його любовну історію з Адою Рибачук. Про їхню спільну працю довжиною в життя. Про те що любов — це не дивитися очі в очі. Любов — це дивитися в один бік.

Початок показу — о 19:00. Вхід на подію — за попередньою реєстрацією та донатом від 150 гривень.

Нагадаємо, що Ада Рибачук пішла із життя 21 вересня 2010 року, а Володимир Мельніченко — 19 квітня 2023-го.

Показ фільму стане однією з перших подій, які надалі планує організовувати Фонд Ади Рибачук та Володимира Мельніченка у їхній майстерні на Малопідвальній, 10Б.

Раніше ми писали, що фільм «Люксембург, Люксембург» третій тиждень лідирує в українському прокаті.

Фото: скриншоти з фільму «Шелест кроків»