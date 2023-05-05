У Києві покажуть документалку про художників-монументалістів Аду Рибачук та Володимира Мельніченка: коли і де

85
Ірина Маймур
share share

11 травня о 19:00 пройде показ документальної стрічки Ксенії Кравцової «Шелест кроків» про життя та творчість художників-монументалістів Ади Рибачук і Володимира Мельніченка.

Фільм покажуть у музеї-майстерні АРВМ на Малопідвальній, 10Б.

Як зазначають організатори, «Шелест кроків» — картина про сьогодення і спогади, про смерть і життя, про розпач і щастя. Про Парк пам’яті на Байковому цвинтарі та мозаїчний басейн «Зорі та сузір’я» перед палацом піонерів, про життя художника Володимира Мельніченка і про його любовну історію з Адою Рибачук. Про їхню спільну працю довжиною в життя. Про те що любов — це не дивитися очі в очі. Любов — це дивитися в один бік.

Початок показу — о 19:00. Вхід на подію — за попередньою реєстрацією та донатом від 150 гривень.

Нагадаємо, що Ада Рибачук пішла із життя 21 вересня 2010 року, а Володимир Мельніченко — 19 квітня 2023-го.

Показ фільму стане однією з перших подій, які надалі планує організовувати Фонд Ади Рибачук та Володимира Мельніченка у їхній майстерні на Малопідвальній, 10Б.

Раніше ми писали, що фільм «Люксембург, Люксембург» третій тиждень лідирує в українському прокаті.

Фото: скриншоти з фільму «Шелест кроків»

Опубліковано: 05 травня 2023
share share
У Києві пройде перша за понад півтора року благодійна барахолка «Кураж»: коли та де У Києві пройде перша за понад півтора року благодійна барахолка «Кураж»: коли та де У Києві у межах пілотного проєкту реєструватимуть шлюби у ЦНАПах У Києві у межах пілотного проєкту реєструватимуть шлюби у ЦНАПах На Володимирській гірці облаштують Алею друзів Києва. Уже висадили перші дерева На Володимирській гірці облаштують Алею друзів Києва. Уже висадили перші дерева Документальний фільм української режисерки отримав нагороду на фестивалі у Німеччині Документальний фільм української режисерки отримав нагороду на фестивалі у Німеччині Алекс Купер відкриває «Ресторани Купера» у Харкові: що це за проєкт Алекс Купер відкриває «Ресторани Купера» у Харкові: що це за проєкт В Індії пройде перший фестиваль української культури Future Perfect: що там буде В Індії пройде перший фестиваль української культури Future Perfect: що там буде Bring Me The Horizon випустили новий кліп, знятий українським режисером Bring Me The Horizon випустили новий кліп, знятий українським режисером Голубці й рогозоплетіння: Мінкульт додав нові елементи до списку нематеріальної культурної спадщини України Голубці й рогозоплетіння: Мінкульт додав нові елементи до списку нематеріальної культурної спадщини України
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.