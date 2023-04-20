Помер український скульптор Володимир Мельніченко — творець мозаїк на Центральному автовокзалі та Стіни пам’яті

Український художник, скульптор та архітектор Володимир Мельніченко помер на 92 році життя.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці спільноти АРВМ, яка опікується збереженням культурної спадщини художників Ади Рибачук і Володимира Мельніченка.

«Із сумом мусимо сповістити, що Володимир Мельніченко відправився у засвіти. Йому йшов 92-й рік. Фантастичне життя фантастичної людини добігло свого кінця. Спочивай із миром, Майстре!», — йдеться в повідомленні.

Місце й час прощання з митцем повідомлять пізніше.

Здебільшого Володимир Мельніченко працював у творчому тандемі з дружиною, мисткинею Адою Рибачук. Усі спільні творіння вони підписували абревіатурою АРВМ.

Серед найвідоміших київських творів Рибачук і Мельніченка: мозаїки в інтер’єрах Центрального київського автовокзалу, мозаїчне панно Палацу дітей та юнацтва і Стіна пам’яті на Байковій горі.

У 2020 році стало відомо, що мозаїки Рибачук і Мельніченка на Центральному автовокзалі збережуть під час реконструкції та інтегрують в інтер’єр.

У 2021-му активісти відреставрували модерністські мозаїки , зберігши оригінальний, первісний вигляд декору. На їхній презентації був присутній і сам автор Володимир Мельніченко.

У 2021 році на Байковому кладовищі відкрили частину Стіни Пам’яті авторства Рибачук та Мельніченка. У 1982 році рельєфи, над якими митці працювали 13 років, забетонували за вказівкою влади, бо вони не відповідали принципам соціалістичного реалізму. Упродовж трьох місяців на майже готову композицію вилили 300 самоскидів цементного розчину.

Раніше ми писали, що в Рівному знесли унікальну мозаїку, яка нібито зображує «дружбу» росії та України.