Печери Києво-Печерської лаври хочуть реконструювати

633
Ірина Маймур
share share

Перш ніж відновити монаше життя, у печерах, що знаходяться на території заповідника «Києво-Печерська лавра», планують провести реконструкцію.

Про це Великому Києву повідомив очільник Держслужби етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський.

За його словами, завершення роботи комісії Мінкульту, яка проводить аудит у Лаврі, недостатньо для того, аби там відновилося монаше життя.

«Залишилось, щоб спеціалісти дообстежили, прийняли в державну власність. А потім після певної реконструкції — бо там є потреба реконструкції, наприклад, печер — буде вирішено, у який спосіб буде продовжуватися монаше життя», — зазначив Єленський.

Раніше ми писали, що на території Києво-Печерської лаври самовільно перебудували пам'ятки культурної спадщини.

Фото: news.church.ua

Опубліковано: 10 травня 2023
share share
У Києві відремонтували ще три будинки з найбільш пошкоджених обстрілами У Києві відремонтували ще три будинки з найбільш пошкоджених обстрілами Український стартап LetsData переміг на інвестиційному саміті SelectUSA у Вашингтоні Український стартап LetsData переміг на інвестиційному саміті SelectUSA у Вашингтоні На Троєщині встановили перший "Япомогабокс" з переробленого пластику На Троєщині встановили перший "Япомогабокс" з переробленого пластику Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва У Києві стартувало голосування щодо заміни бюстів російських діячів на метро "Університет" У Києві стартувало голосування щодо заміни бюстів російських діячів на метро "Університет" На Осокорках відкрилося SUNDAY cafe зі сніданками та авторськими коктейлями На Осокорках відкрилося SUNDAY cafe зі сніданками та авторськими коктейлями В КМДА кажуть, що МАФи, які затуляють прохід до метро “Житомирська”, встановлені законно В КМДА кажуть, що МАФи, які затуляють прохід до метро “Житомирська”, встановлені законно Кияни закликають демонтувати паркан на набережній біля ЖК RiverStone Кияни закликають демонтувати паркан на набережній біля ЖК RiverStone
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.