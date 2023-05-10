Печери Києво-Печерської лаври хочуть реконструювати

Перш ніж відновити монаше життя, у печерах, що знаходяться на території заповідника «Києво-Печерська лавра», планують провести реконструкцію.

Про це Великому Києву повідомив очільник Держслужби етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський.

За його словами, завершення роботи комісії Мінкульту, яка проводить аудит у Лаврі, недостатньо для того, аби там відновилося монаше життя.

«Залишилось, щоб спеціалісти дообстежили, прийняли в державну власність. А потім після певної реконструкції — бо там є потреба реконструкції, наприклад, печер — буде вирішено, у який спосіб буде продовжуватися монаше життя», — зазначив Єленський.

Раніше ми писали, що на території Києво-Печерської лаври самовільно перебудували пам'ятки культурної спадщини.

Фото: news.church.ua