Першу в Україні школу, яку будують за допомогою 3D-принтера, зведуть вже у червні

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Ірина Маймур
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Корпус львівської початкової школи № 23, яку друкують за допомогою 3D-принтера, відкриють у 2024 році. Водночас будівництво закладу планують завершити у червні 2023-го.

Про це повідомляють у пресслужбі ініціатора проєкту — благодійної організації Team4UA.

Школа стане найбільшою навчальною будівлею у світі, збудованою за допомогою 3D-принтера. Її зведення триватиме біля п’яти тижнів. У Team4UA пояснюють, що 3D-друк допомагає будувати «в десятки разів швидше» й допомагає більш ефективно використовувати ресурси. 90 % матеріалів, необхідних для будівництва, виготовлені в Україні.

Одноповерховий навчальний корпус розрахований на 100 учнів. Він матиме класні кімнати, вчительську, санвузли й хол з інклюзивним простором.

Архітектурною та інтер'єрною концепцією проєкту займалися київські фахівці з balbek bureau. Технологічними партнерами проєкту стали датська компанія-розробник технології 3D-друку COBOD та будівельна компанія 3DCP Group. Остання керує роботою принтера.

Новий корпус львівської школи — пілотний проєкт програми HIVE від Team4UA. Вона передбачає відновлення будинків, шкіл, мостів та іншої критичної інфраструктури України за допомогою технології 3D-друку.

Будівництво корпусу стартувало в листопаді 2022 року. Тоді встигли закласти фундамент. Однак потім будівництво зупинили через масовані ракетні обстріли України, проблеми із електропостачанням та нестабільні погодні умови. Навесні 2023 року роботи відновились.

Раніше ми писали, що українські архітектори розробили проєкт бюджетного модульного житла для постійного проживання.

Фото: Team4UA, Balbek Bureau

Опубліковано: 11 травня 2023
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