Куди піти у Києві 19-21 травня: концерт Монатіка, фестиваль "Стрічка" та вистава про "Азовсталь"

Протягом 19-21 травня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: концерт Монатіка, фестиваль "Стрічка", вистава "Емігранти" у Театрі на Подолі, "Майже інтелектуальне шоу" від "Підпільного стендапу", виставки присвяченні ЗСУ і жителям Маріуполя та багато іншого.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

19 травня відбудеться великий сольний благодійний концерт «ART Оборона» на чолі з його ідейним креатором MONATIK. Під час проведення даного благодійного заходу також буде здійснено благодійний аукціон. Всі виручені кошти з аукціону, будуть передані керівництву Бориспільскої районної військової адміністрації на потреби України.

Ціна: 1000 - 4500 грн

Де: Osocor Residence, вулиця Виноградна, 2.

Коли: 19 травня 2023, 18:00. Подробиці за посиланням.

Стрічка присвячена українському архітектору та художнику Флоріану Юр’єву — автору архітектурного проєкту «Літаючої тарілки» на Либідській площі у Києві. На показі можна буде поспілкуватися з режисером Олексієм Радинським.

Ціна: безкоштовно, але необхідно зареєструватися за посиланням.

Де: Науково-мистецька платформа "Острів", вул.Волинська 9/21

Коли: 19 травня, початок о 18:30.

19-20 травня у ARSENAL XXII BAR відбудуться вечірки.

19.05 – TOLDO.

20.05 – JETSU, BIG MACK, DJMERKK, CHIEFF ROCKKA.

Ціни: вхід вільний. Подробиці за посиланням.

Де: ARSENAL XXII BAR, вулиця Московська, 2.

Коли: 19 травня о 20:00 та 20 травня о 18:30.

В Національному музеї історії України відкрилася виставка "Портрети Маріуполя". Проєкт від організації маріупольців "Простір Марії" показує, як знищення міста російськими окупантами вплинуло на долю його мешканців.

Це 27 історій переселенців, життя яких зруйнувало російське вторгнення. Переживши пекло облоги та окупації, маріупольці змогли покинути зруйноване місто та почати життя заново.

Де: Національний музей історії України, вулиця Володимирська,2.

Коли: виставка вже відкрита і триватиме до 31 травня

Субота

20 та 21 травня у клубі Closer відбудеться фестиваль Strichka, який не проводився вже декілька років.

Ціни: від 1350 гривень. Купити їх можна за посиланням.

Де: вул. Нижньоюрківська, 31, клуб Closer.

Коли: 20 та 21 травня.

20 травня о 16:00 на платформі Острів у Києві відбудеться відкриття виставки “Фотографії з фронту. Щоденник колективних спогадів” учасницького проєкту Александри Кроліковської.

З її ініціативи протягом осені 2022 - зими 2023 військослужбовці ЗСУ закарбовували на плівку свій досвід, побут та відчуття.

Де: вул. Волинська, 9/21, Науково-мистецька платформа Острів.

Коли: 20 травня, о 16:00.

Абсолютно нова поетично-музична програму "Інтелект" від поета Павла Коробчука та гурту Velvet Sun. Всі вірші та музичний супровід написані у 2023 році, тож концепцію та настрій композицій сформовані саме цим часом. Всі донати з події будуть передані 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.

Ціна: донат

Де: Squat 17b (Терещенківська 17б)

Коли: 20 травня 2023, 16:00.

Відкриття теплового сезону і основної тераси Kureni. Благодійні музичні зустрічі на користь ЗСУ! Суботній хедлайнер початку сезону - Gardens of God. Всесвітньо відомий ді-джей і продюсер з Литви, чий талант леліють світові зірки електронної сцени.

Також на орбіті магічної галактики звуків - MONASTETIQ і ONEN, українські музичні проекти, які демонструють гарний рівень продакшена і завжди є індикаторами масштабного заходу.

Ціна: 20 травня квитки за 300 грн. 21 травня вхід за вільний дона. Подробиці за посиланням.

Де: KURENI, Паркова дорога, 4

Коли: 20 травня та 21 травня з 16:00.

20 травня - річниця полонення захисників “Азовсталі”. “Азовсталь. Голоси” - це мультимедійна театральна вистава.

Це світла та надихаюча історія про оборону Маріуполя, що складається із зворушливих монологів про духовні цінності кожної людини: Життя, Свободу, Надію, Віру в Перемогу!

Ціна: 350 - 450 гривень

Де: Будинок Кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 20 травня, 18:00.

Неділя

«Майже Інтелектуального Шоу» – це класичний формат QI від "Підпільного Стендапу": тут коміки відповідають на інтелектуальні питання ведучого - правильно або смішно.

Ведучий - Свят Загайкевич. За звання найрозумнішого коміка на цей раз боротися будуть: Василь Байдак, Дядя Женя, Настя Зухвала, Сергій Степанисько.

Ціна: 300 гривень.

Де: фотостудія "Пандора", ВДНГ, павільйон 21; вул. Академіка Глушкова 1.

Коли: 21 травня 16:00.

Дослідник душі, письменник і лектор оселяється в підвалі зі своїм земляком, котрий наполегливо працює, аби втілити свою мрію. Та чи на правильному він шляху?

Весела притча про життя двох емігрантів, але не кожен з них зможе вернути додому.

Ціна: 350 гривень

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б.

Коли: 21 травня 2023, 14:00.

Фото: Монатік, Closer, Платформа Острів, ARSENAL XXII BAR, Los Solomas, Velvet Sun, Kureni, Свят Загайкевич, Театр на Подолі, Concert.ua, Національний музей історії України.