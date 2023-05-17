Вийшов трейлер фільму «Королі репу» з Wellboy та Ірмою Вітовською

Український дистриб’ютор Adastra Cinema представив трейлер фільму «Королі репу», де грають Антон Вельбой (Wellboy) й Ірма Вітовська.

Фільм режисера Мирослава Латика вийде у прокат 3 серпня.

За сюжетом, 17-річний хлопець на прізвисько Казан понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини. Заради своїх мрій Казан готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку, де на нього чекає боротьба за успіх, боротьба за кохання, боротьба за виживання.

Саундтреками до стрічки стали пісні Kalush, Cepasa, Kazka, Crechet і Wellboy.