Вийшов трейлер фільму «Королі репу» з Wellboy та Ірмою Вітовською

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Марія Іващук
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Український дистриб’ютор Adastra Cinema представив трейлер фільму «Королі репу», де грають Антон Вельбой (Wellboy) й Ірма Вітовська.

Фільм режисера Мирослава Латика вийде у прокат 3 серпня.

За сюжетом, 17-річний хлопець на прізвисько Казан понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини. Заради своїх мрій Казан готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку, де на нього чекає боротьба за успіх, боротьба за кохання, боротьба за виживання.

Саундтреками до стрічки стали пісні Kalush, Cepasa, Kazka, Crechet і Wellboy.

Опубліковано: 17 травня 2023
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