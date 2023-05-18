Українські фільми «Люксембург, Люксембург» і «Клондайк» зʼявляться на Netflix

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Марія Іващук
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На стримінгу Netflix вийдуть українські фільми «Люксембург, Люксембург» та «Клондайк».

Обидві стрічки можна буде переглянути у червні.

З 7 червня на Netflix буде доступна українська драма «Клондайк» 2022 року, який представляв Україну на премії «Оскар».

У драмі «Клондайк» зображена історія родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

14 червня на платформі з’явиться «Люксембург, Люксембург» — другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча. Стрічка вже увійшла в десятку найкасовіших фільмів українського прокату.

Картина розповідає історію про братів-близнюків, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів. Вони вирушають до Люксембургу, аби побачити його востаннє. Та чи буде їхній батько таким самим, яким вони його пам’ятають?

Нагадаємо, що раніше Netflix придбав права на показ 7 українських фільмів.

Фото: Mollie Sivaram / Unsplash



Опубліковано: 18 травня 2023
netflix
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