У Києві проведуть квір-захід Veselka

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Марія Іващук
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У київському клубі Collider 20 травня відбудеться квір-захід Veselka.

Це безпечне місце, де панує толерантність та рівність, а самовиражатися можуть усі, хто поділяє цінності спільноти.

“Ні – сексизму, расизму, гомофобії та трансфобії”, – наголошують організатори.

У лайнапі ісландський продюсер Bjarki та українські електронні артисти: Jane, Lvcerate, Toma Rybka, Zahvat та інші.

Ціна: 550 грн, квитки можна придбати тут. Частина зібранних коштів буде перерахована на фонд «Госпітальєри» та LGBTIQ+ Military
Де: вул. Кирилівська, 60. Collider
Коли: 20 травня о 13:00

Опубліковано: 19 травня 2023
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