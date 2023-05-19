У Києві проведуть квір-захід Veselka

У київському клубі Collider 20 травня відбудеться квір-захід Veselka .

Це безпечне місце, де панує толерантність та рівність, а самовиражатися можуть усі, хто поділяє цінності спільноти.

“Ні – сексизму, расизму, гомофобії та трансфобії”, – наголошують організатори.

У лайнапі ісландський продюсер Bjarki та українські електронні артисти: Jane, Lvcerate, Toma Rybka, Zahvat та інші.