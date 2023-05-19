У Києві проведуть квір-захід Veselka

У київському клубі Collider 20 травня відбудеться квір-захід Veselka.
Це безпечне місце, де панує толерантність та рівність, а самовиражатися можуть усі, хто поділяє цінності спільноти.
“Ні – сексизму, расизму, гомофобії та трансфобії”, – наголошують організатори.
У лайнапі ісландський продюсер Bjarki та українські електронні артисти: Jane, Lvcerate, Toma Rybka, Zahvat та інші.
Ціна: 550 грн, квитки можна придбати тут. Частина зібранних коштів буде перерахована на фонд «Госпітальєри» та LGBTIQ+ Military
Де: вул. Кирилівська, 60. Collider
Коли: 20 травня о 13:00