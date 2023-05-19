«Океан Ельзи» і Kola випустили кліп на пісню «Коли ми двоє»

«Океан Ельзи» і Kola випустили спільний кліп «Коли ми двоє», який присвятили «усім, хто любить і чекає».

За словами Святослава Вакарчука, ідея заспівати разом із Анастасією Прудіус (Kola) виникла, коли він їхав у свою чергову поїздку на схід України, і почув одну з пісень співачки на радіо.

“Пісня, яку написав буквально на одному диханні, вона з'явилась за один самотній зимовий вечір, коли сумував за родиною. І в той момент відчув, що те саме переживають зараз сотні тисяч людей, а особливо ті, які на фронті”, – каже Вакарчук.