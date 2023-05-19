«Океан Ельзи» і Kola випустили кліп на пісню «Коли ми двоє»

136
Марія Іващук
share share

«Океан Ельзи» і Kola випустили спільний кліп «Коли ми двоє», який присвятили «усім, хто любить і чекає».

За словами Святослава Вакарчука, ідея заспівати разом із Анастасією Прудіус (Kola) виникла, коли він їхав у свою чергову поїздку на схід України, і почув одну з пісень співачки на радіо.

“Пісня, яку написав буквально на одному диханні, вона з'явилась за один самотній зимовий вечір, коли сумував за родиною. І в той момент відчув, що те саме переживають зараз сотні тисяч людей, а особливо ті, які на фронті”, – каже Вакарчук.

Опубліковано: 19 травня 2023
share share
У столиці більше не будуть варварськи обрізати дерева: Київрада затвердила нові правила У столиці більше не будуть варварськи обрізати дерева: Київрада затвердила нові правила Надходження до бюджету Києва цьогоріч перевищили довоєнні показники – Кличко Надходження до бюджету Києва цьогоріч перевищили довоєнні показники – Кличко Легкий італійський суп за 5 хвилин: рецепт від шеф-кухаря Легкий італійський суп за 5 хвилин: рецепт від шеф-кухаря У Києві розробляють план масового будівництва укриттів У Києві розробляють план масового будівництва укриттів На час війни на водоймах Києва заборонили водний транспорт На час війни на водоймах Києва заборонили водний транспорт Reface випустив застосунок Restyle, який стилізує фото та відео за допомогою штучного інтелекту Reface випустив застосунок Restyle, який стилізує фото та відео за допомогою штучного інтелекту Київський дизайнер розробив шрифт для назви станції метро «Звіринецька» Київський дизайнер розробив шрифт для назви станції метро «Звіринецька» На Солом’янці відкрили ресторан Yard із кавою, десертами і вином На Солом’янці відкрили ресторан Yard із кавою, десертами і вином
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.