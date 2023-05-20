На Львівщині планують побудувати сміттєпереробний завод у ландшафтному парку: що кажуть юристи

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Валерія Гуржий
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У селі Бір-Кунинський, що на Львівщині планують побудувати сміттєпереробний завод на ділянці, що належить до ландшафтного парку.

Про це пише "Суспільне".

Проєкт прагне реалізувати австрійський інвестор Крістіан Чернер. Можливу побудову заводу у квітні розглянули на архітектурній містобудівній раді при Львівській обласній адміністрації. А також внесли зміни до генплану території, каже керівниця департаменту архітектури Олена Василько.

З її слів, містобудівною документацією будівництво сучасного комплексу з переробки та утилізації твердих побутових відходів передбачили на східній частині, за межами населеного пункту Бір-Кунинський.

"Справді це є господарська зона регіонального ландшафтного парку "Равське Розточчя". Але є відповідні висновки, що воно не суперечить і може бути таке виробництво розміщене з урахуванням певних вимог до ведення будівництва на цій території"

В свою чергу, заступник голови Добросинсько-Магерівської ОТГ Назар Романчук запевнив, що реалізація цього проєкту дасть можливість створити робочі місця.

Натомість юристка з питань екології Ольга Мелень-Забрамна зауважує, що для полігонів твердих побутових відходів має бути санітарно-захисна зона протяжністю 500 м.

За її словами, також має бути розроблений детальний план території. А інвестор повинен розробити ще й звіт з оцінкою впливу на довкілля. І лише після затвердження на сесії селищної ради можна буде приступати до подальших кроків з будівництва.

Раніше ми писали, що до кінця 2023 року у Львові завершать будівництво сміттєпереробного заводу.

Фото: Суспільне

Опубліковано: 20 травня 2023
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