Українці можуть отримати грант на $5000 на розвиток власного проєкту

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Марія Іващук
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Українці до 35 років, які створюють та розвивають культурні, спортивні, освітні та інші соціальні проєкти, можуть виграти грант на суму $5000.

12 червня 2023 року на платформі FUNdraiser стартує безкоштовне навчання з фандрейзингу для молоді та молодіжних організацій.

Тематика та напрями діяльності можуть бути різними, наприклад, фестиваль із підтримки ментального здоров’я українців, спортивний турнір, курси української, розробка платформи для громадської безпеки, програми з громадської безпеки та інтеграції ВПО в нових громадах тощо.

10 переможців отримають менторський супровід та грант $5000 на реалізацію проєктів.

За 2,5 місяці учасники:

  • навчаться пітчити проєкти, вести перемовини та будувати партнерства;
  • зʼясують тонкощі законодавчого регулювання фандрейзингу в Україні та навчаться складати форми, договори та інші документи, необхідні для правомірного ведення фандрейзингової діяльності;
  • навчаться правильно вибудовувати комунікацію з ключовими цільовими аудиторіями;
  • опанують інструменти фандрейзингу: краудфандинг, співпраця зі спонсорами, організація заходів зі збору коштів, соціальне підприємництво тощо;
  • створять фандрейзингову стратегію для залучення фінансування у свій проєкт.

Курс орієнтовано на молодь віком від 14 до 35 років із громад Дніпропетровської, Миколаївської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Закарпатської, Чернівецької, Полтавської, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей (територій, підконтрольних Уряду України).

Зареєструватися можна за посиланням. Дедлайн подачі заявок 11 червня 2023 року.

Фото: Brooke Cagle



Опубліковано: 02 червня 2023
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