ГО «Землячки» запустили збір грошей на літню військову форму для жінок

Громадська організація «Землячки» запустила збір грошей на 10 тисяч комплектів літньої військової форми для жінок.

Усього планують зібрати 43 мільйони гривень.

«Посади, які займають жінки, нічим не відрізняються від посад, які займають чоловіки, тому форма та амуніція мають бути якісними та зручними, з урахуванням фізіології», – кажуть організатори збору.

За зібрані кошти планують виготовити комплекти форми, що складаються з убаксу (бойової сорочки), штанів, футболки та флісової кофти.