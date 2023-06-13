ГО «Землячки» запустили збір грошей на літню військову форму для жінок

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Марія Іващук
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Громадська організація «Землячки» запустила збір грошей на 10 тисяч комплектів літньої військової форми для жінок.

Усього планують зібрати 43 мільйони гривень.

«Посади, які займають жінки, нічим не відрізняються від посад, які займають чоловіки, тому форма та амуніція мають бути якісними та зручними, з урахуванням фізіології», – кажуть організатори збору.

За зібрані кошти планують виготовити комплекти форми, що складаються з убаксу (бойової сорочки), штанів, футболки та флісової кофти.

Здійснити внески можна зробити за посиланням.

Станом на червень 2023 року у війську України служить понад 6о тисяч жінок. Для порівняння, у 2021 році, до початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, кількість жінок у лавах Збройних Сил становила близько 30 тисяч.

Опубліковано: 13 червня 2023
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