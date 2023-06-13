«Нова пошта» відкриє 2000 мінівідділень у магазинах, кав'ярнях і аптеках

Компанія «Нова пошта» планує відкрити 2000 точок у магазинах, кав’ярнях і аптеках до кінця 2023 року. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Йдеться про відкриття нових пунктів приймання та видачі оплачених посилок до 10 кг. Такий формат вже почали тестувати в 2022 році. Наразі відкрили 190 точок у мережах Moyo, БРСМ, Delvi.

Це спрощений формат відділення, де клієнти можуть відправити вже запаковані посилки або отримати вже оплачені, з оголошеною вартістю до 5000 грн.

Усі фінансові сервіси будуть доступні винятково через мобільний додаток чи сайт.

“Нова пошта” запрошує бізнес долучитися. Там додають, що партнери отримують винагороди від «Нової пошти» за кожну посилку.