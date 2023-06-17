На київських військових кладовищах встановлюватимуть меморіали та пам'ятники єдиного зразка

Столичні військові кладовища будуть впорядковуватися меморіальними спорудами та пам'ятниками єдиного зразка. Це буде відбуватися за кошти міського бюджета.

Відповідне рішення підтримала Київська міська рада.

«У місця почесних поховань на столичних кладовищах будуть встановлювати надмогильні споруди єдиного зразка. Виготовлення та монтаж намогильних споруд, а також облаштування, благоустрій, утримання секторів для почесних поховань буде реалізовано за рахунок коштів бюджету міста Києва», – наголосила депутатка Олеся Зубрицька.

Раніше ми писали , що Київрада відвела землю для створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.

Там планується розмістити меморіальний комплекс з ритуальним приміщенням, спорудою організації почесних поховань та музеєм.

Фото: Київська міська рада