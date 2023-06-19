Кияни закликають встановити у метро автомати для збору пластику

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Валерія Гуржий
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На станціях київського метрополітену пропонують встановити спеціальні автомати, куди можна здавати пластикові відходи та отримувати натомість квиток на проїзд.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

Автор петиції зазначає, що такі автомати з прийому пластикової тари встановлені на станціях Стамбульського метрополітену, де, здавши відповідну кількість пластикової тари, пасажир отримує квиток на разову поїздку. Також можна розглянути питання встановлення таких автоматів на вулицях та площах міста.

Для розгляду петиції Київрадою залишилося набрати менше 500 підписів за 20 годин.

Раніше ми писали, що українці збирають пластикові кришечки, щоб придбати військовим безпілотники.

Фото: Unsplash\Julia Joppien

Опубліковано: 19 червня 2023
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