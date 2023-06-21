У Ворзелі збудують інклюзивну школу і дитсадок: візуалізації

У Ворзелі зʼявиться нова інклюзивна школа й дитячий садок.

Про це повідомив мер Бучі Олександр Федорук і показав візуалізації проєкту.

Кабмін виділив на будівництво закладів 110 мільйонів гривень. Перед цим фахівці підготували проєкт розбудови існуючої школи, який передали уряду на розгляд разом із кошторисною документацією.

У майбутньому початкова школа зможе приймати 360 учнів, а дитсадок — 85.

За словами Федорука, це буде інклюзивний заклад, де створять безбар’єрний простір та сучасні умови для всіх дітей. А також врахують усі стандарти будівництва задля максимального збереження довкілля.

Візуалізації: Анатолій Федорук