У Ворзелі збудують інклюзивну школу і дитсадок: візуалізації

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Ірина Маймур
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У Ворзелі зʼявиться нова інклюзивна школа й дитячий садок.

Про це повідомив мер Бучі Олександр Федорук і показав візуалізації проєкту.

Кабмін виділив на будівництво закладів 110 мільйонів гривень. Перед цим фахівці підготували проєкт розбудови існуючої школи, який передали уряду на розгляд разом із кошторисною документацією.

У майбутньому початкова школа зможе приймати 360 учнів, а дитсадок — 85.

За словами Федорука, це буде інклюзивний заклад, де створять безбар’єрний простір та сучасні умови для всіх дітей. А також врахують усі стандарти будівництва задля максимального збереження довкілля.

Візуалізації: Анатолій Федорук

Опубліковано: 21 червня 2023
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