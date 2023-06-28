Куди піти у Києві 30 червня-2 липня: виступи Otoy та Kittin, фестиваль Picnic та Веган вікенд

Протягом 30 червня-2 липня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: концерти виконавців Otoy та Laud, виступи всесвітньо відомого продюсера і бітбоксера DUB FX та легенди електронної музики — Kittin, Picnic на Арт-завод Платформа, благодійний Веган Вікенд у Хвильовому, Підпільний стендап та три виставки.

Зібрали 16 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Виставка у Софії Київській стане першою з серії проєктів після повномасштабного вторгнення росії в Україну, що заплановані thesteinstudio – ініціативою київської мисткині Ольги Штейн.

У виставці візьмуть участь такі українські художники та художниці, як Тіберій Сільваші, Люся Іванова, Павло Ковач молодший, Дарія Кузьмич, Лада Наконечна, Добриня Іванов, Ярослав Футимський, Олексадр Єльцин, Ася Красільнікова, Євген Голубєнцев, Аркадій Штипель, Богдана Давидюк, Олександр Суровц'ов, Ірина Голобородько, Мар'яна Клочко, Руслан Тремба і Віра Мінайлова, Understructures, Костянтин Смолянінов, Василь Димид, Ліза Білецька.

Ціна: вхід вільний

Де: Софія Київська, Хлібня

Коли: 30 червня-3 липня з 10:00

У п’ятницю виступатимуть Yaroslav Lenzyak b2b Awl Alexander та Orbit b2b Shtenge. У суботу KURENI візьме в обійми розквіт артистів – Antai & Alter, сет від тандему AYU. У неділю приєднається військово-патріотичний Stand-Up. За музику відповідають досвідченні Mishukov & Bogdanov [dj set + live drums], та чарівні Anna Aloka і Stassy Miller. Коміки у мікрофона: Євген Лещенко, Максим Мельников, Денис Че та Євген Єсюков. У понеділок разом з STAFF DAY OFF. За пультом – Timkovbiatch [Match.bistro], Vanish aka Vanya Nosko [Loggerhead], Maxym Komandyr [Луч/Простір] та Acidvicious.

Ціна: у п’ятницю вхід вільний. У суботу-понеділок онлайн квитки за посиланням від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 30 червня-3 липня з 16:00

В цю пʼятницю ГУЛ започатковує свою серію вечірок, залишивши позаду 10 етерів на радіо Ґазолін, де провів глибокі дослідження окультної та лефтфілд-музики.

Line-up:

Bakunn

Oleksii Makarenko

Anthony Junkoid

ecce lizard

Whaler LIVE

Ціна: від 100 грн

Де: Хвильовий, Верхній Вал, 18

Коли: 30 червня, 17:00

30 червня відбудеться перший сольний концерт репера Otoy у Києві - презентація нового альбому «Недовготривалі Відносини».

Ціна: від 500 грн

Де: Stereo Plaza, пр-т. Лобановського, 119

Коли: 30 червня, 19:00

30 червня 2023 о 19:00 року в Boho відбудеться концерт Laud у Києві. Йому тісно у рамках одного жанру, тож він не боїться експериментувати - окрім R&B Laud виступає також у жанрі поп-музики.

Ціна: від 600 грн

Де: Boho, вулиця Івана Федорова, 4

Коли: 30 червня, 19:00

Війна в Україні спонукала Карло Мерелло на створення колекції зображень, присвячених 20 містам України, серед яких Маріуполь, Миколаїв, Ізюм, Донецьк, Запоріжжя, Ірпінь, Херсон, Київ, Суми, Харків, Буча, Дніпро, Гостомель, Бахмут, Луганськ. Бажанням автора стало ще раз нагадати, що на карті світу ХХІ сторіччя є «передмістя», біль яких торкається серця кожного свідомого громадянина Європи.

Ціна: вхід вільний

Де: Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича

Коли: 30 червня, 11:00

Протягом 3 днів в арт-просторі Uyava, щр на ВДНГ відбуватимуться виступи артистів та проходитиме вечірка:

30 червня о 19:30 виступить гуру українського джазу, якого поважають як в Україні, так і в усьому світі — Олексій Коган, разом з New JazzinKyiv Band

виступить гуру українського джазу, якого поважають як в Україні, так і в усьому світі — Олексій Коган, разом з New JazzinKyiv Band 1 липня з 14:00 до 22:00 лунатиме 8 годин фірмової музики від найкращих українських продюсерів та DJ, і все це задля того, щоб допомогти 23 ОСБ ЗСУ та придбати дрон.

2 липня 14:00 — 22:00 відбудеться виступ легендарного DUB FX - всесвітньо відомий продюсер та бітбоксер завітає до Києва з благодійним виступом.

Ціна: від 400 грн

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1 (Сад Бажань, від головного входу праворуч до оранжереї)

Коли: 30 червня-2 липня

У Києві в просторі «Peremoga» відкрилася благодійна виставка «Квіти війни», яка триватиме до 8 липня 2023 року. В експозиції представлені вражаючі кадри українського репортажного фотографа Едуарда Крижанівського, які передають миті бойової роботи українських артилеристів.

Ціна: вхід вільний

Де: простір «Peremoga», вул. Ярославів Вал, 15, поверх 5,

Коли: з 30 червня по 8 липня

Субота

1 липня о 11:00 київська художниця, акварелістка Тетяна Животкова проведе перший в цьому сезоні пленер в Сквот-Городі. Ви зможете насолодитись кількома годинами арт-медитації посеред розмаїття пермакультур та разом із Тетяною помалювати рослини і квіти, не відволікаючись на буденність.

Ціна: донат

Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська 17б

Коли: 1 липня, 11:00

1-2 липня зустрічай Picnic на Арт-заводі Платформа. Комфортні лаунж-зони на природі, великий кінотеатр під відкритим небом, улюблені майстер-класи, консультації нумеролога та астролога, виставки сучасних митців, медитації, йога, цвяхостояння та навіть гра на глюкофонах – усе це допоможе знизити рівень напруги і відновити енергію. А музика на камерній сцені доповнить атмосферу легкості та комфорту.

Ціна: від 200 грн

Де: Арт-завод Платформа, Магнитогорська, 1-А

Коли: 1-2 липня, 12:00

На заході збиратимуть 200,000 грн на веган-пайки для Сил оборони та на ремонт автопарку ЗРАДн.



Темою фестивалю буде фізичне та психологічне здоров’я. Адже в цей важкий час ми повинні дбати про себе та наших близьких, а також підтримувати нашу армію. У програмі заходу будуть лекції, ярмарок, фудкорт, діджей-сети та арт-терапія.

Ціна: від 300 грн. Квитки-донати можна придбати за посиланням.

Де: Хвильовий, Верхній Вал, 18

Коли: 1 липня, 12:00

Сергій Чирков та Ігор Нерівний дадуть затишний концерт на 40 людей у маленькій залі Підвалу Культури.

Ціна: 350 грн

Де: Підвал Культури, вул. Гончара, 30А

Коли: 1 липня, 18:30

У суботній вечір на терасі "Д12", що на вулиці Десятинна, 12 під час заходу сонця лунатиме магічний джаз.



На сцену в цей день вийдуть джазові віртуози України - The Impressions Jazz Quintet.

Ціна: від 250 грн

Де: Терасі "Д12", вулиця Десятинна, 12

Коли: 1 липня, 19:00

1 липня у Києві на знак солідарності з Україною, для збору коштів на потреби українських захисників та волонтерів, завітає жива легенда електронної музики — Kittin. Весь прибуток від продажу квитків та гонорари артистів піде на благодійність.

Ціна: від 500 грн

Де: Keller, вулиця Кирилівська, 71

Коли: 1 липня, 15:00-22:00

Неділя

Єдиний спосіб почути себе – мовчання. Дихання сповільнюється, думки кристалізуються, і ось лунає правда. Водночас, мовчання – це зброя, яка може знищити цілу країну. Тиша буває різною.

Якщо ти відчуваєш хаос у собі і думки губляться у потоці постійних новин, ти відчуваєш, що запитань більше ніж відповідей, дозволь собі зануритися у мовчання та почути власну правду, якою б вона не була.

Ціна: від 150 грн

Де: МКЦ ім. І. Козловского, вулиця Хрещатик, 50Б

Коли: 2 липня, 17:00

Цього вечора на сцені: Василь Байдак, Дмитро Білоус, Настя Зухвала, Олександр Качура, Свєта Немонежина.

Ціна: 290 - 590 грн

Де: Caribbean Club, вулиця Симона Петлюри, 4

Коли: 2 липня, 18:00

Фото: Софія Київська, Курені, Хвильовий, OTOY, LAUD, DUB FX, Контрамарка, badwor7h, Unsolash\Dolo Iglesias, Свєта Немонежина, Kittin, Софія Шовікова