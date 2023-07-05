Кияни можуть відмовитись від паперових рахунків за комуналку з 10 липня

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Марія Іващук
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З 10 липня кияни можуть відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватися лише електронними версіями.

Про це інформує КК «Центр комунального сервісу» (ЦКС).

ЦКС розробило технічну можливість отримувати такі рахунки в електронному вигляді в особистому кабінеті споживача.

Серед переваг електронного рахунку називають:

  • швидке надходження до споживача в електронних сервісах: в особистому кабінеті споживача, в мобільному додатку «Комуналка» або на сайтах надавачів житлово-комунальних послуг та інших платформах;
  • на сайті ЦКС можна дистанційно замовити дублікат рахунку-повідомлення та в разі необхідності роздрукувати його;
  • оплату рахунку онлайн можна здійснити будь-де та в будь-який час.

Для здійснення оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються житлово-комунальні послуги.

Паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії.

Фото: ЦКС

Опубліковано: 05 липня 2023
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