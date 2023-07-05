Кияни можуть відмовитись від паперових рахунків за комуналку з 10 липня

З 10 липня кияни можуть відмовитись від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватися лише електронними версіями.
Про це інформує КК «Центр комунального сервісу» (ЦКС).
ЦКС розробило технічну можливість отримувати такі рахунки в електронному вигляді в особистому кабінеті споживача.
Серед переваг електронного рахунку називають:
Для здійснення оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються житлово-комунальні послуги.
Паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії.
Фото: ЦКС