«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги зі Львова до Ворохти у липні та серпні

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Ірина Маймур
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«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги зі Львова до Ворохти через Яремче й Татарів-Буковель.

Про це повідомляє Lowcost UA.

Потяги № 810/809 і № 816/815 Львів — Рахів — Львів курсуватимуть у зв’язку із закриттям на ремонт дільниці Делятин — Надвірна з 17 липня.

Рейси призначатимуть на певні дні липня і серпня. Їх здійснюватимуть на сучасних дизель-поїздах із кондиціонуванням ДПКр-3.

Потяги матимуть зручний графік для пересадження з поїздів із Києва, Черкас, Дніпра, Харкова та Запоріжжя.

Розклад додаткових рейсів:

  • № 810/809 Львів — Рахів:
  • вирушатиме зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 7:50 і прибуде до Рахова о 13:40.
  • назад поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:35;
  • у серпні цього року поїзд № 810/809 Львів — Рахів — Львів відправлятиметься щоденно з 1 до 6 серпня і з 12 до 31 серпня.
  • № 816/815 Львів — Рахів:
  • вирушатиме зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 15:22 і прибуде до Рахова о 21:15;
  • поїзд № 816/815 Рахів — Львів відправлятиметься з Рахова 23, 24, 30, 31 липня о 4:18 і приїжджатиме до Львова о 10:10.

Поки що квитки не доступні для бронювання, однак скоро з’являться в мобільному застосунку, чат-боті та на сайті «Укрзалізниці».


Фото з відкритих джерел

Опубліковано: 11 липня 2023
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