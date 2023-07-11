«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги зі Львова до Ворохти у липні та серпні

«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги зі Львова до Ворохти через Яремче й Татарів-Буковель.
Про це повідомляє Lowcost UA.
Потяги № 810/809 і № 816/815 Львів — Рахів — Львів курсуватимуть у зв’язку із закриттям на ремонт дільниці Делятин — Надвірна з 17 липня.
Рейси призначатимуть на певні дні липня і серпня. Їх здійснюватимуть на сучасних дизель-поїздах із кондиціонуванням ДПКр-3.
Потяги матимуть зручний графік для пересадження з поїздів із Києва, Черкас, Дніпра, Харкова та Запоріжжя.
Розклад додаткових рейсів:
Поки що квитки не доступні для бронювання, однак скоро з’являться в мобільному застосунку, чат-боті та на сайті «Укрзалізниці».
Фото з відкритих джерел