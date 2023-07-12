Чи можливо вивести кошти з криптогаманця і як це зробити?

Інтерес до того, який сьогодні та вчора був курс біткоїна , закономірно призвів до збільшення попиту на нього та інші цифрові засоби. І періодично виникає необхідність переведення в готівку цифрової валюти. Насправді неважливо, для чого можуть виникнути подібні потреби, слід розуміти механізм дій. Для цього існує кілька способів, серед яких можна підібрати той, що підходить саме вам.

Різноманітні сайти-обмінники

Подібні ресурси використовуються найчастіше, багато в чому завдяки їхній зручності та простоті. Сама процедура може здійснюватися з будь-якого пристрою з доступом в інтернет і займає всього кілька хвилин. Найголовніше — для роботи, незалежно від суми переказу, рекомендується використовувати майданчики, які перевірені вами або про них доступні відгуки від інших користувачів. В іншому випадку можливо зіткнутися з шахраями, які вбудовують фішингові посилання для отримання незаконного збагачення. Якщо факт шахрайства і вийде довести, то повернути кошти — ні.

Під час використання сайту-обмінника необхідно перевірити, чи працює ресурс із необхідною криптовалютою та чи є потрібний ліміт для проведення необхідного платежу. Варто зазначити, що користувач одразу побачить суму, яка буде зарахована йому на рахунок у фіатній валюті. А далі складається особлива цифрова адреса, на яку необхідно відправити власні токени.

Сам процес опрацювання займає кілька хвилин, найчастіше не більше пів години. Рекомендується чітко відстежувати дані, що вводяться, щоби не втратити кошти. Якщо ви думаєте, що під час проведення платежу виникла якась помилка, варто скористатися допомогою оператора, дані якого представлені на самому ресурсі обмінника.

Біржі для обміну

Серед ключових переваг подібного рішення — безпека для всіх учасників. Але за використання подібного ресурсу варто платити додаткову комісію, при цьому її розмір часто не перевищує 5% від суми здійснюваного переказу. Сам процес досить простий:

сума перераховується посереднику;

посередник зі свого банківського рахунку здійснює переказ у потрібній валюті.

На відміну від сайтів-обмінників, іноді необхідно почекати деякий час. Часто це займає кілька хвилин, але період очікування може розтягнутися на кілька годин.

Електронні кошти

Допомогти в переведенні коштів у готівку можуть також особливі електронні гаманці. Для зручності користувачів багато хто з них став надавати можливість роботи з криптовалютою. Особливою популярністю користується Payeer. Цілком імовірно, що кількість ресурсів збільшуватиметься надалі. Подібний варіант надає можливість максимально оперативно переказати кошти та вивести їх на банківську карту. Для цього необхідно лише дотримуватися інструкцій, зазначених на сайті. Як і будь-який з представлених варіантів, електронний гаманець братиме комісію за надання послуги.