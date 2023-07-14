Навіть за відсутності обстрілів узимку можуть бути відключення світла – енергетики

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Марія Іващук
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Ця зима може бути не менш складною, ніж та, яку українці вже пройшли, про це розповіли енергетики “Економічній правді”.

Навіть за відсутності нових обстрілів масові відключення світла імовірні. Споживання навіть улітку зростає, а на піку взимку воно буде ще більшим, вважає директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Якщо Запорізької АЕС у системі не буде, то в нас будуть досить відчутні проблеми з генерацією. Розмір цього дефіциту, як мені особисто вбачається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не затягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження", – каже Харченко.

Енергетики мають сумнів, що до початку нового опалювального сезону вдасться відновити хоча б половину потужностей.

"Умови, у яких ми почнемо цю зиму, будуть набагато гіршими за ті, що були на початку минулої зими. Ми закінчили останній ОЗП, коли 75% теплової генерації були зруйновані або пошкоджені. Цього не було у 2022 році", – пояснив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Українцям радять не позбуватись генераторів і запастись пальним. Потужні павербанки також знадобляться, “ймовірність такого сценарію дуже велика”.

Фото: Unsplash\carolyn christine

Опубліковано: 14 липня 2023
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