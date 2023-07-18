На ВДНГ запустили збір коштів на ремонт басейну

Запустили збір коштей на капітальний ремонт декоративного басейну перед павільйоном №10 на ВДНГ.

Про це повідомив генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

"Якщо 10% відвідувачів ВДНГ кинуть (умовно) в цей аварійний басейн по 10 грн, то ми зможемо його відремонтувати"

Раніше робили опитування щого того, як краще вчинити з басейном, на ремонт якого не вистачає коштів. Багато хто написав, що краще взяти та відновити його, і попросили посилання, куди скинути кошти.

"Ми вагалися, бо якщо вже донатити, то точно на ЗСУ, а не на ремонт басейну. Але сотні тисяч людей приходять на ВДНГ щомісяця жити життя і перемикатися від стресу. То ж розуміємо, що зруйнований басейн для перепочинку - не ок"

Роботи з його оновлення не проводились 65 років, він перебуває в аварійному стані й повністю втратив здатність тримати воду. Загальна сума, необхідна для ремонту — близько 3 млн грн.

Долучитися до збору можна, відсканувавши QR-код, розміщений на стенді біля басейну або на сайті ВДНГ.

Раніше ми писали, що на ВДНГ відновили роботу фонтана за павільйоном № 9. Він не працював декілька років.

Фото: Євген Мушкін