У львівському парку облаштують спортивний майданчик для людей з інвалідністю

У Львові в парку «Знесіння» хочуть облаштувати спортивний майданчик для людей із інвалідністю. Про це повідомила депутатка Львівської міськради Марія Чижишин.

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На облаштування інклюзивного майданчика з бюджету міста виділили 1,5 млн грн.

Зокрема, у парку облаштують під'їзні доріжки для людей на колісних кріслах.

“Дуже крута ініціатива, яку потрібно перехопити й іншим паркам, адже у наш час це дуже актуально”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у парку планують облагородити територію навколо озера. Цьогоріч водойму власними силами очистили працівники парку.