Google запускає новий освітній курс для українського бізнесу

Google запускає в Україні освітній онлайн-курс «Виведіть свій бізнес на міжнародний ринок».

Він допоможе українцям з пошуками ринку для експорту через MarketFinder, перекладом, локалізацією та рекламою.

Курс буде корисним власникам малого й середнього бізнесів, які вже вийшли на міжнародні ринки, але бажають більшого, а також тим, хто тільки наважується спробувати експорт, зазначають у Google.

Освітній курс стартує 18 липня. Він складатиметься з 12 відеолекцій. Зареєструватися можна за посиланням.

Програму підтримки середнього й малого бізнесу запускають спільно зі МЗС України, Мінцифри, «Дія.Бізнес», Офісу з розвитку підприємництва та експорту і Спілкою українських підприємців.

Фото: Google