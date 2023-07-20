У Києві лише 16% орендодавців готові здавати квартири власникам тварин

Наразі у Києві лише 16% орендодавців зазначили, що готові здавати квартири власникам домашніх улюбленців. Про це свідчить аналітика застосунку для оренди житла Bird від ЛУН.

Категорично проти здачі житла власникам тварин 40% і ще 44% таку інформацію не вказали.

У застосунку bird зʼявився фільтр “можна з тваринами”, щоб зробити оренду житла з тваринами доступнішою, кажуть в ЛУН.

“Будемо сподіватись, що попит та поява фільтру допоможуть змінити ситуацію на ринку оренди в Києві та Львові”, – йдеться у повідомленні сервісу.