Як підготуватися до зими і знизити енерговитрати

ДТЕК Київські електромережі дав поради зі скорочення витрат на електроенергію.

Лайфхаки з розумного електроспоживання:

1. При виборі побутової техніки слід надавати перевагу такій, що має клас енергоспоживання А, А +, А++, А+++. Вона більш енергоефективна, а отже споживатиме менше кіловатів, роблячи те саме, що й інші але менш енергоефективні пристрої.

2. Активно використовувати нічний режим енергоспоживання. Для цього потрібно вмикати або використовувати функцію «відкладеного старту» потужних приладів (бойлери, посудомийні та пральні машини, кондиціонери та інші) після 23:00.

3. У вечірні години (з 16:00 до 23:00) намагатись не використовувати кондиціонер. Включати його варто в енергоефективному режимі, не охолоджуючи кімнату нижче 23˚C. Також можна увімкнути режим "sleep" для підтримки комфортної температури.

4. Замінити на світлодіодні усі лампи в оселі. У порівнянні з лампам розжарювання вони споживають електрики в десять разів менше, випромінюючи таку ж кількість світла. Тобто якщо у будинку десять ламп розжарювання, то замінивши їх усі на світлодіодні, вони будуть освітлювати приміщення так само, але усі 10 споживатимуть світло як одна стара лампа.

5. Розумно споживати електрику. Не охолоджувати кондиціонером приміщення, де нікого немає. Вмикати світло лише там, де перебуваєте. Не користуватися одночасно кількома енергоємними приладами (праска, чайник тощо) разом – включати їх почергово, щоб розподілити навантаження.

Окрім того зекономити допоможуть електролічильники «день-ніч», завдяки яким можна розраховуватись за спожиту електроенергію вночі з 50% знижкою.