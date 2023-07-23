У КПІ почали розробляти колінний протез для поранених військових

Студенти та викладачі КПІ ім. Сікорського почали створювати колінний протез для поранених бійців та для всіх тих, кому потрібна хірургічна операція для відновлення рухливості.

Про це пише "Вечірній Київ".

В Україні виробника, який би виготовляв ревізійні колінні протези, немає. Лікарі вимушені їх замовляти для пацієнтів з-за кордону. Орієнтовна вартість тільки за протез — три тисячі євро. Водночас запити на таке хірургічне втручання суттєво збільшились через бойові травми.

Від квітня команда з 13 студентів, викладачів та професорів КПІ разом із медичними працівниками почали роботу над проєктом. А Міністерство освіти та науки надало грант на розробку.

Київські розробники бачать ендопротез більш мініатюрним за формою та вагою, аніж іноземний протез. Окрім того, у КПІ планують зробити індивідуальний підбір імпланту за допомогою 3D-моделювання для кожного пацієнта.

"Опісля інженер може підібрати ту форму протеза, яка буде підходити саме цій людині. Далі його замовляють на виробництві, і в найкращому випадку, за тиждень ця важлива деталь буде готова»

Імплант буде виготовлений з титанового сплаву. На те, щоби його зробити доскональним, фахівцям знадобиться орієнтовно три роки. Зараз фахівці потребують допомоги від виробників, які мають потужні принтери для виготовлення колінних протезів.

Фото: Вечірній Київ