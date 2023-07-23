У КПІ почали розробляти колінний протез для поранених військових

73
Валерія Гуржий
share share

Студенти та викладачі КПІ ім. Сікорського почали створювати колінний протез для поранених бійців та для всіх тих, кому потрібна хірургічна операція для відновлення рухливості.

Про це пише "Вечірній Київ".

В Україні виробника, який би виготовляв ревізійні колінні протези, немає. Лікарі вимушені їх замовляти для пацієнтів з-за кордону. Орієнтовна вартість тільки за протез — три тисячі євро. Водночас запити на таке хірургічне втручання суттєво збільшились через бойові травми.

Від квітня команда з 13 студентів, викладачів та професорів КПІ разом із медичними працівниками почали роботу над проєктом. А Міністерство освіти та науки надало грант на розробку.

Київські розробники бачать ендопротез більш мініатюрним за формою та вагою, аніж іноземний протез. Окрім того, у КПІ планують зробити індивідуальний підбір імпланту за допомогою 3D-моделювання для кожного пацієнта.

"Опісля інженер може підібрати ту форму протеза, яка буде підходити саме цій людині. Далі його замовляють на виробництві, і в найкращому випадку, за тиждень ця важлива деталь буде готова»

Імплант буде виготовлений з титанового сплаву. На те, щоби його зробити доскональним, фахівцям знадобиться орієнтовно три роки. Зараз фахівці потребують допомоги від виробників, які мають потужні принтери для виготовлення колінних протезів.

Фото: Вечірній Київ

Опубліковано: 23 липня 2023
share share
Активісти та кияни просять Зеленського зупинити будівництво ЖК H2О на Осокорках Активісти та кияни просять Зеленського зупинити будівництво ЖК H2О на Осокорках Росіяни пошкодили Будинок вчених в Одесі, який є пам'яткою архітектури: що про нього відомо Росіяни пошкодили Будинок вчених в Одесі, який є пам'яткою архітектури: що про нього відомо Дивіться, як частину проспекту Бажана очистили від реклами Дивіться, як частину проспекту Бажана очистили від реклами Росіяни вдарили ракетами по історичному центру Одеси: зруйновано Спасо-Преображенський собор Росіяни вдарили ракетами по історичному центру Одеси: зруйновано Спасо-Преображенський собор У Києві повертають оплату за паркування У Києві повертають оплату за паркування Мистецтво маорі, новозеландський Совіньйон та устриці з пряною сальсою: плани на вечір Мистецтво маорі, новозеландський Совіньйон та устриці з пряною сальсою: плани на вечір З будинку на Хмельницького, де розміщений Макдональдс, збили історичний маскарон З будинку на Хмельницького, де розміщений Макдональдс, збили історичний маскарон Ryanair може відновити польоти з Києва та Львова в кінці року - директор компанії Ryanair може відновити польоти з Києва та Львова в кінці року - директор компанії
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.