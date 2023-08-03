8 найочікуваніших мультфільмів 2023 року, які вже вийшли на екрани

Зібрали вісім найочікуваніших мультфільмів 2023 року, які вже вийшли у прокат. Серед них – лідер українського кінопрокату “Мавка. Лісова пісня”, мультфільми від Netflix, Disney та Pixar, а також довгоочікувана робота від майстра японської анімації Хаяо Міядзакі.

Мавка. Лісова пісня

Жанр: фентезі, історія кохання, комедія

Країна: Україна

Рейтинг: IMDb – 6,8

Над анімаційним фільмом “Мавка. Лісова пісня”, створеним за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки, працювали сім років. І зрештою стрічка виправдала очікування та стала лідером вітчизняного та зарубіжного кінопрокатів.

У основі стрічки — історія кохання Мавки та Лукаша, а також образи зі слов’янських міфів і легенд.

Прем'єра українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня" відбулась 2 березня 2023 року, однак його досі можна переглянути у деяких кінотеатрах. А вже 24 серпня відбудеться онлайн-премьера мультфільму на одній із діджитал-платформ.

Стихії

Elemental

Жанр: анімація, пригоди, сімейний

Країна: США

Рейтинг: IMDb – 7.1

Це другий повнометражний мультфільм режисера Пітера Сона (“Мінлива хмарність”/Partly Cloudy), створений кіностудіями Pixar та Walt Disney Pictures.

Пригодницький сімейний мультфільм «Стихії» від Pixar розповідає про мешканців міста стихій, де разом проживають вогняні, водяні, земляні та повітряні мешканці.

Теплинка – рішуча, кмітлива і запальна дівчина – дружить з веселим хлопцем на ім'я Плин, який звик пливти за течією у житті. Їхня дружба кидає виклик переконанням Теплинки про світ, у якому вони живуть.

Як ти живеш?

Kimitachi wa dô ikiru ka

Жанр: анімація, пригоди, драма

Країна: Японія

Рейтинг: IMDb – 7.6

Це довгоочікувана нова робота японського мультиплікатора Хаяо Міядзакі. Останній повнометражний мультфільм режисера “Вітер дужчає” вийшов у 2013 році.

Японська Studio Ghibli повідомила, що не випускатиме жодних рекламних матеріалів перед виходом «Як ти живеш?», щоб глядачі мали цікавість подивитися саму стрічку, а не лише трейлери.

“Якщо глядачі підуть у кінотеатр лише через довіру та один постер — це буде«великим компліментом для Міядзакі”, – каже головний продюсер і президент студії Ghibli Тошіо Судзукі.

Відомо лише, що за сюжетом хлопчик-підліток, знайшовши покинуту вежу у своєму новому місті, потрапляє в чарівний світ із сірою чаплею, що говорить.

Старт показів стрічки відбувся 14 липня у Японії, в Україні дату прем’єри поки не оголосили.

Брати Супер Маріо в кіно

The Super Mario Bros. Movie

Жанр: анімація, пригоди

Країна: США, Японія

Рейтинг: IMDb – 7.1



Комедійний пригодницький мультфільм «Брати Супер Маріо в кіно» створено на основі сюжету однойменної гри. Вперше герої відеогри з’явились на великому екрані у 1993 році, та проєкт не був успішним. Після 1993 року екранізувати Супер Маріо намагалися ще двічі. The Super Mario Bros. Movie – це вже четверта спроба. Студії Illumination и Universal отримали дозвіл на виробництво від компанії Nintendo після тривалих перемовин, що розпочалися у 2016 році.

У стрічці брати Маріо та Луїджі вирушають у подорож аби врятувати принцесу. Разом вони стикаються з різноманітними випробуваннями, в яких мають можливість використати незвичайні здібності для подолання ворогів.

Німона

Nimona

Жанр: анімація, екшн, пригоди

Країна: США, Великобританія

Рейтинг: IMDb – 7.6



“Німона” є дітищем мультиплікатора Ноеля Стівенсона, автора мультсеріалу “Ші-Ра та принцеси могутності” від Netflix.

Коли лицаря Баллістера у футуристичному середньовічному світі обвинувачують у злочині, якого він не скоював, єдиним, хто може допомогти йому довести свою невинуватість, є пустотливий підліток Німона.

Баллістер ненавидить вбивство і постійно стримує жагучі, кровожерливі інстинкти Німони. «Ти не можеш просто ходити і вбивати людей, Німоно», — заперечує він. «Є правила». На що Німона відповідає: «Чи не в цьому сенс бути лиходієм? У тому, що ти не дотримуєшся правил?».

Людина-павук: Крізь Всесвіт

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Жанр: пригоди, фантастика

Країна: США

Рейтинг: IMDb – 8.9



Фантастична пригода є продовженням мультфільму, випущеного у 2018 році. У сиквелі “Крізь Всесвіт” підліток Майлз Моралес, більш відомий як Людина-павук катапультується через мультивсесвіт, де він зустрічає команду людей-павуків, яким доручено захистити його існування.

В той час як герої сперечаються про те, як впоратися з новою загрозою, Майлз переосмислює, що означає бути супергероєм.

Дивовижний Моріс

Amazing Maurice

Жанр: анімація, комедія, пригоди

Країна: США, Великобританія, Німеччина

Рейтинг: IMDb – 6.2



«Дивовижний Моріс» знятий за романом англійського письменника Террі Пратчетта «Дивовижний Моріс та його вчені гризуни» із серії «Дискосвіт».

У дивовижного кота Моріса є два таланти: до базікання та афер. Подорожуючи з магічними гризунами з міста в місто, він щоразу за розумну плату «рятує» місцевих жителів від «навали щурів». Але одного дня Моріс та його спільники стикаються з містечком, що приховує щось дійсно небезпечне. Їм доведеться обіграти справжнє зло із властивою тільки Морісу дивовижністю.

В оригінальній версії кота Моріса озвучив Г'ю Лорі.

Неймовірна подорож на Північний полюс

Titina

Жанр: анімація, пригоди

Країна: Норвегія

Рейтинг: IMDb – 7.3



«Неймовірна подорож на Північний полюс» — найдорожчий норвезький мультфільм усіх часів. Його сюжет заснований на реальних подіях: у 1926 році відбулася перша успішна повітряна експедиція на Північний полюс під керівництвом дослідника Руаля Амундсена.

Анімаційний фільм розповість про собаку конструктора дирижаблів, яка разом із господарем рушила в першу повітряну полярну експедицію.

Хоча світова прем’єра стрічки відбулась минулоріч, в Україні покази мультфільму стартували з 27 липня.