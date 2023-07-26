Куди піти у Києві 28-30 липня: Лесь Подерв'янський, Pianoбой та благодійний Кураж

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Валерія Гуржий
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Протягом 28-30 липня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: концерт Pianoбой та Братів Гадюкіних, виступ Леся Подерв'янського, вечірки у Куренях та Хвильовому, барахолка Кураж та Підпільний стендап.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Виставка «Стиснуті нескінченністю»

Персональна виставка Наді Каабі-Лінке - всесвітньо відомої художниці українсько-туніського походження. Вона про про відчуття недосяжної нескінченності, звуження актуального простору дії. А ще виставка відкриває простір для програми розмов, показів та обміну думками, яка запрошує публіку заповнити порожнечу спільними почуттями й міркуваннями.

Ціна: 50 грн
Де: Національний художній музей України
Коли: у будні дні з 28 липня по 8 серпня з 12:00

Kureni Мелодійні

У п’ятницю виступатиме гість з Харкова —Anikey, а також київські артисти – A. Fleming b2b Runov та Undersoul. У суботу на сцену вийде латиноамериканський артист Derrok, Anna Aloka і NōPI. У неділю виступатимуть - Literatura, Yaroslav Lenzyak, T.Fain та Anton Bykov.

Ціна: у п'ятницю та суботу квитки від 300 грн, у неділю вхід вільний
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 28-30 липня з 16:00

TheKomaKoma та Indie Elephant в артпросторі Uyava

У п'ятницю виступатимуть TheKomaKoma, Karoon таDJ Sasha Zhylyaev. У суботу на сцену вийдуть Indie Elephant — продюсер відомий своїм унікальним стилем, що поєднує електронну, техно та афро музику, Deenara — відома українська ді-джейка та саунд-продюсерка та Votuma — ідеолог Aplay та відома продюсерка.

Ціна: від 300 грн
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1 (Сад Бажань)
Коли: 28 липня з 17:00, 29 липня з 16:00

Три дні вечірок у Хвильовому

У п'ятницю виступатимуть: Void Humanoid & Yoshuk, Maze of Death, Strictly. У суботу почнеться серія TrancePersonal - Stöpa, didjeyiluusha, Tarashevskiy. У неділю планується спешл Charity Weekend - Valera Zld, Andrii Shaman, Mortal Person, P.one.

Ціна: від 100 грн
Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18
Коли: 28 липня та 29 липня з 18:00, 30 липня з 15:00

Саксофон і оркестр на даху ЦУМ

На концерті "Саксофон і оркестр на даху ЦУМ" прозвучать прекрасні джазові балади у супроводі оркестру, а солістом буде кращий саксофон країни - Дмитро «Бобін» Александров.

Ціна: від 350 грн
Де: ЦУМ
Коли: 28 липня 19:00

Субота

Благодійний забіг «Біжу за тих, хто в берцях»

«Біжу за тих, хто в берцях» – це перший забіг від Благодійного фонду «Гуркіт». Це спосіб допомогти Силам оборони – пробігти в тилу коротку дистанцію, задонативши на ЗСУ суму від 500 грн. Бігти можна 5 км / 1 км / 420 метрів в Урбан-Парку на ВДНГ у Києві, або в будь-якому іншому місці онлайн.

Гроші збирають на 2 пікапи для 24 бригади імені Короля Данила, які щодня виконують бойові задачі на лінії зіткнення.

Ціна: 500 грн
Де: ВДНГ
Коли: 29 липня 09:00

Благодійний Кураж

Цього разу онлайн квиток дасть можливість одразу заходити на територію Куражу, але гарантувати відсутність черг організатори повністю не можуть. Барахолка буде розміщена всередині павільйону, прохід між рядками буде ширший, а отже - учасників трохи менше.

Весь прибуток буде переданий на благодійність, якщо оплачувати квитки карткою Visa, то благодійний внесок подвоїться.

Ціна: 250 грн
Де: Garage, вулиця Межигірська, 82
Коли: 29-30 липня з 12:00

Благодійний турнір з настільних ігор

На благодійній настільній грі "Битва колод" буде турнір з настільних ігор, маркет ігор, фудкорт та затишна атмосфера в центрі Києва. Переможці отримають додаткові призи від організаторів.

Ціна: донат від 150 грн. Для участі необхідно заповнити форму
Де: Sense Hub Kyiv, Ярославів Вал, 7
Коли: 29 липня з 12:00

Лесь Подерв’янський

Виступ культового представника українського мистецького андеграунду Леся Подерв’янського. Гостре, актуальне і завжди влучне авторське слово, унікальний стиль та просто безмежний творчий потенціал відомого українця – саме те, що у цей непростий час потрібно кожному.

Він дивуватиме віртуозним володінням живим і витонченим українським матом. А ще – обов’язково торкнеться найболючішого: повномасштабної війни, розв’язаної в Україні росією.

Ціна: від 500 грн
Де: Тераса "Д12"
Коли: 29 липня 18:00

Неділя

Pianoбой

У цей вечір Дмитро Шуров планує зіграти найромантичніші пісні і рок-н-рол. Це один із небагатьох концертів Pianoбой у цивільній атмосфері, адже 90 % концертів Дмитра Шурова від початку війни - це благодійні виступи для військових, медиків та переселенців.

Ціна: від 450 грн
Де: Тераса "Д12"
Коли: 30 липня 18:00

Брати Гадюкіни

Брати Гадюкіни – живі легенди вітчизняного рок-н-ролу. Цього вечора вони зіграють роботи нового воєнного альбому «Йде нині война». Музиканти пропонують разом покричати відомих пісень, а також вивчити нових.

Ціна: від 375 грн
Де: Docker Pub
Коли: 30 липня 18:00

Підпільний Стендап - Качура, Немонежина, Коротков та Нерівний

В цей вечір на сцені: Олександр Качура, Свєта Немонежина, Євгеній Коротков та Ігор Нерівний.

Ціна: 250-400 грн
Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15
Коли: 30 липня 18:30

Фото: Курені, karoonband, Хвильовий, світлоконцерт, Кураж, culturalforces, Pianoбой, Брати Гадюкіни, Олександр Качура

Опубліковано: 26 липня 2023
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