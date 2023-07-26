Куди піти у Києві 28-30 липня: Лесь Подерв'янський, Pianoбой та благодійний Кураж

Протягом 28-30 липня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: концерт Pianoбой та Братів Гадюкіних, виступ Леся Подерв'янського, вечірки у Куренях та Хвильовому, барахолка Кураж та Підпільний стендап.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Персональна виставка Наді Каабі-Лінке - всесвітньо відомої художниці українсько-туніського походження. Вона про про відчуття недосяжної нескінченності, звуження актуального простору дії. А ще виставка відкриває простір для програми розмов, показів та обміну думками, яка запрошує публіку заповнити порожнечу спільними почуттями й міркуваннями.

Ціна: 50 грн

Де: Національний художній музей України

Коли: у будні дні з 28 липня по 8 серпня з 12:00

У п’ятницю виступатиме гість з Харкова —Anikey, а також київські артисти – A. Fleming b2b Runov та Undersoul. У суботу на сцену вийде латиноамериканський артист Derrok, Anna Aloka і NōPI. У неділю виступатимуть - Literatura, Yaroslav Lenzyak, T.Fain та Anton Bykov.

Ціна: у п'ятницю та суботу квитки від 300 грн, у неділю вхід вільний

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 28-30 липня з 16:00

У п'ятницю виступатимуть TheKomaKoma, Karoon таDJ Sasha Zhylyaev. У суботу на сцену вийдуть Indie Elephant — продюсер відомий своїм унікальним стилем, що поєднує електронну, техно та афро музику, Deenara — відома українська ді-джейка та саунд-продюсерка та Votuma — ідеолог Aplay та відома продюсерка.

Ціна: від 300 грн

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1 (Сад Бажань)

Коли: 28 липня з 17:00, 29 липня з 16:00

У п'ятницю виступатимуть: Void Humanoid & Yoshuk, Maze of Death, Strictly. У суботу почнеться серія TrancePersonal - Stöpa, didjeyiluusha, Tarashevskiy. У неділю планується спешл Charity Weekend - Valera Zld, Andrii Shaman, Mortal Person, P.one.

Ціна: від 100 грн

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 28 липня та 29 липня з 18:00, 30 липня з 15:00

На концерті "Саксофон і оркестр на даху ЦУМ" прозвучать прекрасні джазові балади у супроводі оркестру, а солістом буде кращий саксофон країни - Дмитро «Бобін» Александров.

Ціна: від 350 грн

Де: ЦУМ

Коли: 28 липня 19:00

Субота

«Біжу за тих, хто в берцях» – це перший забіг від Благодійного фонду «Гуркіт». Це спосіб допомогти Силам оборони – пробігти в тилу коротку дистанцію, задонативши на ЗСУ суму від 500 грн. Бігти можна 5 км / 1 км / 420 метрів в Урбан-Парку на ВДНГ у Києві, або в будь-якому іншому місці онлайн.

Гроші збирають на 2 пікапи для 24 бригади імені Короля Данила, які щодня виконують бойові задачі на лінії зіткнення.

Ціна: 500 грн

Де: ВДНГ

Коли: 29 липня 09:00

Цього разу онлайн квиток дасть можливість одразу заходити на територію Куражу, але гарантувати відсутність черг організатори повністю не можуть. Барахолка буде розміщена всередині павільйону, прохід між рядками буде ширший, а отже - учасників трохи менше.

Весь прибуток буде переданий на благодійність, якщо оплачувати квитки карткою Visa, то благодійний внесок подвоїться.

Ціна: 250 грн

Де: Garage, вулиця Межигірська, 82

Коли: 29-30 липня з 12:00

На благодійній настільній грі "Битва колод" буде турнір з настільних ігор, маркет ігор, фудкорт та затишна атмосфера в центрі Києва. Переможці отримають додаткові призи від організаторів.

Ціна: донат від 150 грн. Для участі необхідно заповнити форму

Де: Sense Hub Kyiv, Ярославів Вал, 7

Коли: 29 липня з 12:00

Виступ культового представника українського мистецького андеграунду Леся Подерв’янського. Гостре, актуальне і завжди влучне авторське слово, унікальний стиль та просто безмежний творчий потенціал відомого українця – саме те, що у цей непростий час потрібно кожному.

Він дивуватиме віртуозним володінням живим і витонченим українським матом. А ще – обов’язково торкнеться найболючішого: повномасштабної війни, розв’язаної в Україні росією.

Ціна: від 500 грн

Де: Тераса "Д12"

Коли: 29 липня 18:00

Неділя

У цей вечір Дмитро Шуров планує зіграти найромантичніші пісні і рок-н-рол. Це один із небагатьох концертів Pianoбой у цивільній атмосфері, адже 90 % концертів Дмитра Шурова від початку війни - це благодійні виступи для військових, медиків та переселенців.

Ціна: від 450 грн

Де: Тераса "Д12"

Коли: 30 липня 18:00

Брати Гадюкіни – живі легенди вітчизняного рок-н-ролу. Цього вечора вони зіграють роботи нового воєнного альбому «Йде нині война». Музиканти пропонують разом покричати відомих пісень, а також вивчити нових.

Ціна: від 375 грн

Де: Docker Pub

Коли: 30 липня 18:00

В цей вечір на сцені: Олександр Качура, Свєта Немонежина, Євгеній Коротков та Ігор Нерівний.

Ціна: 250-400 грн

Де: Underground StandUp Club, вулиця Золотоворітська, 15

Коли: 30 липня 18:30

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