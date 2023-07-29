В Ірпені зведуть перший в Україні приватний будинок, надрукований на 3D-принтері

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Валерія Гуржий
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В Ірпені зведуть перший приватний будинок в Україні, який буде надрукований на 3D-принтері українського виробництва.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Нині роботи вже офіційно стартували, після підписання меморандуму міська рада надала техніку для демонтажу та підготувала все для будівництва. Вже скоро будуть заливати фундамент та переходити до друку будинку.

Друк основи будинку триватиме всього 5 діб. І це разом із кімнатою безпеки з посиленими бетонними стінами. А далі - комунікації, ремонт та благоустрій подвір'я.

Будівництво нового будинку реалізується для родини ірпінчанки Наталії. Багаторазові влучання на початку повномасштабного вторгнення вщент зруйнували будинок у якому жила жінка з чоловіком Ярославом та двома донечками.

Після визволення Ірпеня Ярослав поїхав на схід і віддав своє життя захищаючи Україну під Бахмутом.

Фото: Олександр Маркушин

Опубліковано: 29 липня 2023
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